Robert (105) satte rekord på sykkel. Nå får han en uventet gave

Saken oppdateres.

Robert Marchand er nok en av de sprekere 105-åringene i verden.

For noen uker siden satte han verdensrekord for aldersklassen 105+ i banesykling, da han på én time tilbakela omtrent 22,5 kilometer.

En noe skuffet Marchand syklet da i mål, vel vitende om at han tre år tidligere hadde syklet over fire kilometer lenger. Det holdt da til rekord for de over 100 år.

Startet innsamlingsaksjon

Etter rittet kunne dog den ivrige syklisten fortelle en trist historie. Når man har 105 år på baken er det vanlig at helsa skranter noe, og Marchand har fått problemer med hørselen. Ifølge nettstedet Cycling Today koster høreapparatet hans over 6.000 euro, men Marchand mottar bare 900 euro i pensjon i måneden.

Da tok ledelsen bak sykkelrittet grep.

– Robert lever nøkternt på pensjonen sin på 900 euro, etter å ha jobbet i 86 år, sier Gérard Mistler, president i L’Ardéchoise-rittet, ifølge Cycling Today.

800 euro første dag

Nå har Mistler startet en innsamlingsaksjon for Marchand, slik at han skal få penger til det sårt tiltrengte høreapparatet.

– Da han sa til meg at han kun hadde råd til å betale for ett av de to høreapparatene han trenger, bestemte jeg meg for å apellere til velviljen til deltakerne og de frivillige i L’Ardéchoise, sier Mistler.

Ifølge franske Le Dauphine skal det ha kommet inn rundt 800 euro allerede den første dagen av innsamlingen. Cycling Today skriver at hovedpersonen selv skal ha blitt rørt av den flotte gesten fra sykkelrittet.