Rørosrittet må avlyse etter deltakersmell

Saken oppdateres.

Dette sier Opp av Sofaen AS, arrangør av Rørosrittet, i en pressemelding onsdag.

– For å gå i null må vi ha 200 deltakere, og under en måned før rittdato er det kun 21 påmeldte, heter det videre.

Ifølge arrangøren er det en trend med at deltakerne melder seg på de siste dagene før rittet, og det gjør det vanskelig for dem å planlegge.

– Denne trenden gjør det særdeles vanskelig og skaper store utfordringer for en arrangør før start av rittet.

Arrangøren opplyser om at de 21 forhåndspåmeldte vil få refundert sin avgift.

– Dette tilsier at vi ikke legger ned Rørosrittet i sin helhet, men at Rørosrittet ikke blir arrangert i 2017.Vi kommer til å vurdere mulighetene for ritt i 2018, står det i pressemeldingen.