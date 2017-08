Stygg velt satte VM i fare, men nå har Bystrøm fått gode nyheter

- Fryktelig frustrerende at ingen bilister stoppet for å hjelpe til

Sven Erik Bystrøm pådro seg brudd i skulderbladet etter en velt i det tradisjonsrike rittet fredag. Katusha-rytteren satt i hovedfeltet da han gikk i bakken med 95 kilometer igjen til mål.

Han kom seg opp til hovedfeltet igjen, men TV-bildene viste at nordmannen hadde plager. Trøyen var revet opp på ryggen, og Bystrøm fikk behandling av legebilen.

Skulderen i fatle

TV 2 melder at Bystrøm måtte til legesjekk rett etter målpasserring. Kanalen fikk bekreftet at skulderen var ute av ledd. Bystrøm kom i mål som sistemann på etappen med over 25 minutter opp til vinneren.

– Han er forhåpentlig okay, sa Katushas kommunikasjonssjef Phillipe Martens.

Senere kom Twitter-meldingen fra Katusha om at Bystrøm hadde pådratt seg et brudd i det venstre skulderbladet. Dermed er årets Vuelta over for hans del. I Twitter-meldingen er det vedlagt et bilde av Bystrøm med skulderen i fatle.

No good news from Cuenca hospital. @sebystrom suffers from left scapular spine fracture. #LV2017 is over. Get better soon, Sven Erik! pic.twitter.com/nw8a4f1Yk7 — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) August 25, 2017

Positive nyheter

Bruddet i skulderbladet er dårlig nytt for nordmannen som er høyaktuell for en plass på det norske VM-laget i Bergen senere i høst, men dagen derpå forteller Bystrøm at skaden vil vare kortere enn først fryktet.

– Jeg har fått positive tilbakemeldinger på at det kan ta kjapp tid. Noen nevnte at det kan ta så kort tid som en ukes tid til jeg kan være tilbake på sykkelen. En uke til ti dager håper jeg å være tilbake i full trening igjen, sier Bystrøm til TV 2.

Han sier at det fortsatt er gode muligheter for at han rekker VM i Bergen som starter 17. september.

22 år gamle Matej Mohoric stakk av fra en 14 mann stor utbrytergruppe i den siste stigningen i mål, og han kom i mål med et 16 sekunders forsprang på Pawel Poljanski (Polen) og José Joaquín Rojas (Spania).

Briten Chris Froome beholdt den røde ledertrøyen med 11 sekunders margin.

Det var mye sidevind i løpet av den 207 kilometer lange etappen fra Lliria til Cuenca.

