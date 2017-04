Sykkelstjerne innlagt på sykehus med nyreproblemer

Saken oppdateres.

Belgias formsterke sykkelstjerne Philippe Gilbert er innlagt på sykehus med nyretraume. Quick-Step-rytteren må stå over minst to ritt.

34-åringen vant søndag Amstel Gold Race for fjerde gang i karrieren. Nylig triumferte han også i Flandern rundt.

– 60 kilometer før mål var Philippe Gilbert involvert i en velt og falt i bakken. Etter løpet i går kveld (søndag) klaget han over smerter i nedre rygg. Vi tok ham derfor til sykehus, og han ble deretter innlagt. Der fant de ut at han mest sannsynlig har pådratt seg nyretraume, opplyser Quick-Steps pressetalsmann Alessandro Tegner til TV 2 .

Han forteller også at Gilbert blir værende på sykehus i 24 timer og at han må ta det med ro i minst en uke. Det skal ikke være nødvendig med en operasjon.

Mister monumentritt

Sykkelveteranen dreiet i bakken da en Wanty-rytter foran ham veltet.

– Jeg følte smerte da jeg veltet, men jeg omstilte meg med en gang og fortsatte rittet. Det føltes som det ble bedre og bedre, og til slutt forsvant smerten helt. Dessverre kom smerten tilbake i den nedre delen av ryggen etter målgang, så sammen med legen bestemte jeg meg for å få det sjekket på sykehus. Det er heldigvis ikke alvorlig, Om alt går bra, vil jeg være tilbake i trening om en uke, sier Gilbert i en pressemelding på Quick-Steps nettsted .

Belgieren går glipp av minst La Flèche Wallonne onsdag og søndagens monumentritt Liège-Bastogne-Liège.

Solid

Gilbert har hatt en eventyrlig vårsesong. Søndag ble han den tredje syklisten gjennom tidene som har vunnet både Flandern rundt og Amstel Gold Race samme år.

– Dette er et av mine beste år. Jeg blir glad når jeg ser tilbake på hva jeg har oppnådd. Det har vært en fornøyelse for meg å kunne kjempe om seier på både brostein- og Ardennene-klassikerne og bidra til at laget er verdens beste. Det er synd at jeg ikke kan sykle rittene denne uken, for jeg er i god form, men laget vårt er sterkt. Jeg er sikker på at vi vil fortsette å få gode resultater, sier belgieren.

