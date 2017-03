Tour de France-favoritten får hjelp i Trondheim: – Det er faktisk så stort at vi må prøve ikke å si for mye

Saken oppdateres.

– Det var en smigrende forespørsel. Og ikke minst overraskende, sier Luca Oggiano, forsker hos Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

Sist sommer var han på ferie hjemme på Sardinia da en spennende e-post tikket inn. Den daværende utviklingslederen i Team Sky - nå direktør i Australias Sykkelforbund - Simon Jones, ønsket Oggiano og hans team til en samarbeidsavtale med teknologisponsor Castelli.

Oggiano skal sammen med NTNU-stipendiat Lars Morten Bardal utvikle nye drakter som Froome og lagkameratene skal bruke i årets sykkelhøydepunkt Tour de France. Froome har vunnet touren sammenlagt tre av de fire siste sesongene, så oppdragsgiveren er ikke akkurat en parentes i sykkelsporten.

Brukt av Lund Svindal

– Det er faktisk så stort at vi må prøve ikke å si for mye. Mange spør om hvordan ting fungerer, men vi har ikke lov til å si noe, sier italieneren.

Oggiano bodde i Trondheim mellom 2006 og 2013, der han fullførte sin doktorgrad om aerodynamikk. Dette er langt fra det første oppdraget draktutviklerne på universitet har fått. Mange norske vinteridretter, deriblant Aksel Lund Svindal, benytter seg av drakter NTNU har utviklet.

– NTNU har verdensledende eksperter

– I forskermiljøet har vi blitt kjent for å drive med draktutvikling, og det er ikke så mange som gjør det, så det var nok enkelt å finne oss, forteller Oggiano.

For Team Sky er det naturligvis viktig å være ledende på markedet i jakten på nye Tour-seiere.

– Kunnskap og potensielle prosjekter er viktige grunner. NTNU har flere verdensledende eksperter i sportsutvikling og tekstiler, så å dra nytte av den kunnskapen er veldig nyttig for oss, sa Jones til forskningsavisen Gemini.no i januar.

– Press på å levere

Den tidligere utviklingslederen i Team Sky mener det alltid er forbedringspotensiale på draktene.

– Luftmotstand er en stor kraft som senker farten på rytterne, så det de har på seg har en stor innvirkning på ytelsen deres. Ethvert profesjonelt lag forstår at aerodynamiske drakter er nødvendige. Vi vil undersøke om vi kan forbedre draktene våre ytterligere, uttalte Jones.

Tobarnsfar Oggiano bor egentlig i Stavanger, men har den siste tiden jobbet mer i Oslo, Trondheim og England. I tillegg er han forsker på IFE der han jobber med vindenergi og numerisk fluiddynamikk (CFD). Han legger ikke skjul på at prosjektet er tidkrevende, og at det medfører et visst press.

– Når man jobber med konfidensielle prosjekt med så stor interesse fra media og forskjellige folk, da blir det press på å levere gode resultater, sier han.

- Bedre å si for lite

Oggiano har ikke møtt Froome personlig, men har gjennom trenerne til briten mottatt en rekke koordinatorer for hvordan drakten skal være. Hva kravene - eller ønskene - går ut på eller eksakt hvilke deler av sykkeldrakten som utvikles i Trondheim, kan ikke forskeren gå inn på.

– Det er bedre å si for lite enn for mye, humrer han.