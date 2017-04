VM-sjefen i Bergen synes dette er patetisk – nå tar han grep

Saken oppdateres.

Alle som har sett hyllesten etter internasjonale sykkelritt som for eksempel Tour de France har trolig lagt merke til det: Like selvsagt som at vinneren får utdelt blomster og seierstegn på pallen etter å ha kommet først over målstreken, er det at vakre damer står rundt seierherren for å kaste glans. Og ikke minst: Levere seierskyss, en dame på hvert kinn.

Men under sykkel-VM i Bergen blir det brudd med denne tradisjonen innen sykkelsporten. I stedet for «podiumsdamer» – ofte hyret inn av et modellbyrå – blir det ungdom i bunad, hentet inn fra norske sykkelklubber, som skal bære frem medaljene til VM-medaljørene.

– Vi har ikke den samme tradisjonen som de store etapperittene i Sør-Europa. I Norge må vi finne vår egen måte å gjøre dette på, sier Harald Tiedemann Hansen, norsk sykkelpresident og leder for VM i Bergen.

Hansen har også sett damer i bikini hylle vinnerne etter sykkelritt.

– Det er litt patetisk hele greien, synes jeg. At damer skal stå der bare for å kaste glans, synes jeg er flaut.

– Står dere i fare for å ta bort noe av glamouren rundt seiersseremonien?

– Det er vinnerne som skal hylles på podiet. Jeg synes ikke vi skal ta glansen bort fra dem.

Ble ikke fornærmet av kyss

Tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen har stått øverst på pallen etter seire både i VM, Tour de France og Giro d’Italia. 42-åringen mener det er meningsløst å droppe podiumsdamene.

– Jeg synes debatten er helt fjern, begynner Arvesen, før han fortsetter:

– Mange damer har fått en karriere etter å ha fått muligheten som podiumsdamer og blitt sett på TV. Mange av dem gjør en kjempejobb utenom også, og flere lever av å være podiumsdamer, faktisk, sier Arvesen.

At sykkel-VM i Bergen nå dropper lettkledde, vakre damer på seiersseremonien, mener Arvesen er et resultat av at arrangøren bukker under for politisk korrekthet.

– Det er helt sikkert noen der ute som synes det er dumt at damer står der på podiet, og da føler vel arrangøren at de må velge noe annet, sier Arvesen.

Som merittert syklist er han blitt kysset på kinnet flere ganger.

– Jeg ble ikke fornærmet av det, og opplevde også at det var frivillig fra de damene som gjorde det, sier Arvesen.

Idrettsbyråden glad damene droppes

Seiersseremonien etter de mange konkurransene i VM som skal foregå i september, vil finne sted på Torgallmenningen. Idrettsbyråd i Bergen Pål Hafstad Thorsen er glad for at podiumsdamene er droppet i hans by.

– Det er positivt at sykkel-VM forstår hvilken signaleffekt det har hvordan man gjennomfører arrangementet, og at man vil motvirke stereotype og gammeldagse oppfatninger av kjønn og kvinner som pyntegjenstand under sykkelmesterskap, sier Thorsen.

Arbeiderpartipolitikeren påpeker at barn speiler seg i voksnes handlinger.

– Nettopp derfor skal vi gå foran som gode forbilder og vise at sykkel-VM handler om idrettsglede og konkurranse for både kvinner og menn. Vi har mange flotte ungdommer og bunader å vise frem fra Vestlandet, bergensbunaden topper enhver lettkledd podiumsdame – anytime!

Kjønnsnøytral utdeling

Det blir ikke slik at bunadskledde gutter skal dele ut til kvinnelige syklister, og motsatt.

– Jeg har sagt at jeg ønsker en blanding, sier sykkelpresident Hansen.

Dette får Per-Ivar Bøe til å reagere når BT ringer sykkelnestoren for en kommentar.

– Skal det være kjønnsnøytralt? Syklistene burde nå fått seg en liten klem etter seieren. Det har de fortjent. Jeg synes det er tøysete å droppe det, sier Bøe som har vært visepresident i Norges Cykleforbund, landslagssjef og mannen bak flere sykkellag.

– De kan godt ha bunad på seg, men jeg synes syklistene burde fått en klem. Men de er flinkere til å klemme andre steder i verden enn her i Norge, sier Bøe.