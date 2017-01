Wilmann klar for dansk lag: – Signerte på vei hjem til jul

Saken oppdateres.

Nå er 31-åringen fra Viggja klar for et dansk kontinentallag, etter at han signerte for Team Soigneur – Copenhagen pro cycling like før jul.

– De kom på banen da jeg var på Mallorca, og så signerte jeg på vei hjem. Jeg dro via København og hadde en litt lenger mellomlanding, så det gikk greit, sier Wilmann.

Han har hatt noen tunge sesonger etter at han i 2012 ble påkjørt av en bil med tilhenger på Byneset. I august 2015 vurderte Wilmann å legge opp , men fortsatte karrieren.

Etter mye trøbbel føler han seg imidlertid bedre enn på lenge, og ser frem til å sykle for det danske laget det neste året.

– Jeg skal ta ordentlig sats igjen nå. Jeg har fått en skikkelig opptur med kroppen, og er kommet dit nå at jeg er ordentlig på plass for første gang siden jeg ble påkjørt, sier han.

For nå innrømmer Wilmann at han har hatt en solid dose utfordringer de siste fem årene.

– Det har vært helt håpløst og jeg har ikke hatt noe å forholde meg til. Den ene dagen har jeg hatt en kropp som fungerer, mens den neste har alt vært ute av vater igjen. Det var en bra smell som gjorde stor skade, sier Wilmann.

Ikke at noe var brukket, men det viste seg at noen nerver lå i klem i hofteregionen. Det lot seg rette i perioder, men ikke varig.

– Det var egentlig fryktelig frustrerende. Det har svingt så mye, og det har ikke vært så enkelt å forholde seg til for meg. Ikke for dem som skal forholde seg til meg heller, sier han.

Nå spiller altså kroppen på lag igjen, og over helgen drar syklisten til Spania for å trene. Rittprogrammet for sesongen er foreløpig ikke klart, men Wilmann ser for seg å sette i gang rundt 1. mars.

– Målet er å komme tilbake på gammelt nivå. Fysisk er jeg fortsatt der, og jeg vet hva jeg kan. Jeg er ung og lovende i ti år til. Minst, sier han og ler.