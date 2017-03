Birgit Skarstein rir to hester og har suksess i begge: – Jeg må bli tøffere

Saken oppdateres.

Hun satser nemlig like mye på ski som roing, og er på landslaget i begge.

Søndag tok hun bronsemedalje i Pyeongchang i Sør Korea, der OL og Paralympics arrangerer neste år. Nå skal trønderen bosatt i Oslo så vidt hjemom før avreise med rolandslaget til Portugal om en drøy uke.

Skarstein er på lag med Olaf Tufte og kompani, og forbereder seg til en ny sesong på vannet. Av mange sterke triumfer kan hun skilte med et VM-gull der.

Ekstra fornøyd med pallplass

Nå setter hun punktum for verdenscupsesongen i langrennspigging, der det ble pallen etter Oksana Masters fra USA og Andrea Eskau fra Tyskland.

Amerikaneren er regjerende verdensmester, og i det mesterskapet tidligere i vinter kom Skarstein på andreplass. På denne distansen har hun slitt tidligere.

Mye å ta med fra Pyeongchang

I likhet med andre toppidrettsutøvere er hun alltid på jakt etter noe som kan forbedres, og derfor ble reisen til Sør-Korea så nyttig:

– Jeg ser at jeg må bli tøffere i utforkjøringene. Jeg har brukt de soste dagene på å filme de mest sannsynlige løypene neste år. I tillegg har jeg kartlagt kurver, høydemeter og tekniske finurligheter. Jeg har opplevd at det er løst i snøen og varmt i luften. Det betyr at forholdene vil ligne på dem man finner om våren i Kollen, ler Skarstein, før hun legger til:

– Det er bare å komme seg hjem for å trene.

– Du sier du må bli tøffere, men blir jo regnet for en tøffing?

– Takk for det. Jeg er sterk på flatmark og utfor, og ser at jeg kan spurte fra noen av verdens beste. Men jeg må hjem og trene på utforkjøringer, og det skal hovedsakelig gjøres ved å stå alpint. Og så vil jeg prøve å sette utfor i slapseføre i Holmenkollen.

Trønderen forteller at det gjelder å bli tryggere, for å kunne kjøre helt på grensen.

– Og ikke minst for å kunne slå mine konkurrenter nedover. Det er noen heftige utforkjøringer med skarpe svinger her, og der må man være på offensiven for å hente verdifulle sekunder.

Glad i begge idrettene

29-åringen elsker miksen, det at hun etter hvert kan sette bort kjelken og stavene, for å kunne konsentrere seg om roingen. Hun stortrives på rolandslaget, og skal hvis alt går etter planen til EM i mai i Praha og VM i USA til høsten.

Skarstein deltok i Paralympics i Rio, og da ble det ingen pallplass. Det er så desidert målet i Tokyo neste gang.

– Men blir det i det hele tatt noe hvile?

– Ja, jeg planlegger en tur på fjellet sammen med kjæresten og noen britiske skiløpere i påsken. Og så må jeg jo delta i Skarverennet. I en liten periode på slutten av vintersesongen skal jeg kombinere de to idrettene.

For øvrig starter den internasjonale regattaen 12. mai, så de neste ukene blir viktige for å gjøre en fysisk overgang til å tåle robelastningen som kommer.