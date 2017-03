Saken oppdateres.

– Uansett hvordan det går, har vi gjort vårt beste. Vi har presset sitronen maksimalt, gitt de spillerne og de ressursene vi har, sier trener Jan Morten Dahl i Nidaros hockey.

Etter tapet mot M/S i den første kvalifiseringskampen, trenger Nidaros seier mot Kongsvinger i Leangen arena i kveld.

Ingen krise med tap

Men trener Dahl mener ikke at det er den viktigste kampen for trøndersk hockey på evigheter.

– Det er en nøkkelmatch. Vi har fortsatt en mulighet dersom vi taper i dag, men da må vi vinne borte mot Comet og Kongsvinger. Det har vært viktigere kamper for trøndersk hockey før. Det er ingen krise om vi ikke rykker opp i år, og det har vi sagt hele tiden. Det var ikke i år vi skulle rykke opp. Men når vi nå først havnet i kvalik, skal vi selvsagt gjøre det beste ut av det, sier han.

Håper på 1500

«Mortis» mener uansett at Nidaros er inne blant de to beste lagene i kvalifiseringen.

– Vi er gode nok til å slå alle lagene, og er sammen med M/S de to beste. Kongsvinger er heller ikke er dårlig lag, men de passer oss nok bedre enn M/S på bortebane. M/S ble for kjappe for oss i starten av matchen, sier han.

– I kveld er vi «allemannalle». Alle er helt friske, så vi har ingenting å skylde på. Jeg håper på god stemning, og 1500 tilskuere.