Her skal kronprinsen «hoppe» 149 meter i Granåsen

– Det må da være bakkerekord, mente skipresident Erik Røste om kronprinsens innsats i den virtuelle hoppbakken.

Kronprins Haakon tok sporty utfordringen om «å sette utfor» da han fikk en omvisning i Granåsen i forbindelse med onsdagens verdenscuparrangement. Før han fikk med seg det kombinerte langrennet, viste han stor interesse for utstillingen «Tekno i bakken», som foruten VR-teknologi, også ga ham et innblikk i tankene rundt framtidas snøproduksjon og de framtidige planene for utvikling av VM-anlegget i Granåsen.

Presenterte Granåsen-planene

– Jeg synes det er bra at kronprinsen får et innblikk i utviklingsplanene for Granåsen, og at han får se hvordan vi samarbeider for å utvikle teknologi og arrangement i Trøndelag og Norge, men også sammen med gode naboer i Sverige, sier Trondheims ordfører, Rita Ottervik.

Hun har også fått prøve seg som skihopper med VR-teknologien som sendte kronprinsen 149 meter ned i bakken.

– Jeg har prøvd, ja. Du blir nesten litt sjøsyk, men jeg kom meg over hoppkanten, smiler Ottervik.

– Det er tøft

Før kronprinsen forlot utstillerne, fikk han også høre om skitouren som skal gå mellom Norge og Sverige i februar 2020. Konkurransen vil gå over ni dager og blir en skikkelig kraftprøve for utøverne i sesongen der det ikke skal kjempes om gull i mesterskap.

– Klarer de både Tour de ski og den touren i løpet av en sesong da?, spurte kronprinsen.

– Det er riktig at det er tøft. Det er nok ikke mange som vil klare å være i toppform til begge arrangementene, medgir Guri Hetland, prosjektleder for arbeidet med Trondheims VM-søknad.

Magnus Moan ble for øvrig beste norske i kombinertkonkurransen. Moan kom på sjuendeplass, mens Eric Frenzel vant verdenscuprennet.