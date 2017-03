Veteranen legger opp om Nidaros rykker opp

Saken oppdateres.

– Jeg vil veldig gjerne vinne og se Nidaros tilbake i toppdivisjonen. Det ville vært en bra avslutning på karrieren, sier Thomas Wiig til Adresseavisen.

Dermed avslører 34-åringen at torsdagens avgjørende kamp mot Comet kan være hans aller siste – en kamp som med Nidaros-seier vil sørge for at Trondheim igjen har et lag i eliteserien i ishockey, tre år etter at Rosenborg Ishockeyklubb gikk konkurs.

– Går vi opp, legger jeg skøytene på hyllen. Om vi mot formodning ikke klarer det, skal jeg være med og spille når jeg har tid, forteller Wiig.

Vil gi seg med et smil

«Tanksen fra Tiller» forteller at tiden rett og slett ikke vil strekke til dersom Nidaros spiller i eliteserien neste sesong.

– Frister det ikke da?

– Jeg har litt blandede følelser for dette. Jeg har spilt i byen i 15 år og har vært med på opp- og nedturer, møtt mye magiske folk og blitt kjent med fine fjes. Det hadde vært en fin avslutning for meg å få trøndersk hockey opp igjen. Da kan jeg gi meg med et smil, sier han.

Utgangspunktet for torsdagens kamp i Halden er rimelig enkelt. Nidaros-seier betyr eliteseriespill. Med tap er det fortsatt mulig, men da må Nidaros ha hjelp fra Manglerud Star i kampen mot Kongsvinger.

Men selv om mye står på spill blir ikke rutinerte Wiig spesielt stresset.

– Jeg er egentlig ikke så veldig spent, nei. Det er kanskje fordi jeg har spilt i så mange år og vært med på opp- og nedrykk tidligere. Det blir kanskje litt mer alvor når vi møtes i hallen, sier han.

Merker nervene

Niklas Unger Nilsen forteller at det har vært en forholdsvis avslappet stemning på Nidaros-treningene i forkant av skjebnekampen, og at Comet ikke har vært spesielt fremtredende i tankene.

– Vi må avgjøre det selv og har trent på formasjonene vi ønsker, og hva vi tror er rett. Vi har snakket litt om at vi må utnytte farten vår og ikke dra ned tempoet i kampen. De har ikke så mange å spille på som vi har, og vi må utnytte at vi har en stor tropp, sier han.

Men i motsetning til Wiig begynner Unger Nilsen å merke nervene.

– Ja, egentlig. Jeg kjenner på hva som er det verste mulige utfallet, men jeg kan egentlig ikke tenke sånn. Vi har møtt Comet før i år, og har både tapt og vunnet. Det er dét laget vi har hatt litt utfordringer mot, men når alle vet hva vi har å spille for, er det ikke noe alternativ å legge krefter igjen i garderoben. Det å få tilbake et eliteserielag hadde vært helt utrolig, sier han.