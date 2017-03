119 liter med sportsdrikke, 48 halvlitere brus og én verdensrekord: – Det føltes som russefeiringen på nytt

Saken oppdateres.

– Når man kommer til et visst punkt, begynner humøret å dale. Men gutta skal ha for at de holdt motivasjonen oppe. Kroppen og hjernen vil jo, det er jo tross alt en kvartfinale. Sulten og motivasjonen var der hele tiden. Det er jeg imponert over, forteller Jostein Smeby, daglig leder i Storhamar.

Natt til mandag skapte Storhamar og Sparta historie. Storhamar vant 2–1 etter at lagene hadde kjempet seg gjennom 217 minutter og 14 sekunder.

Med hockey.

Det er ny verdensrekord. Smeby oppsummerer kampen slik:

– Blod, svette og tårer.

Så hvordan var stemningen i Spartas garderobe, etter å ha fått null igjen for strevet?

– Jeg sa ingenting. Isteden gikk jeg rundt i garderoben og takket dem for prestasjonen. Jeg sa det som det var: «Selv om dere tapte kampen, er dere seierherrer uansett.»

De klarte jo å overvinne den største motstanderen, nemlig dem selv, forteller Sparta-trener Lenny Eriksson.

Bruker tapet som motivasjon

Lagene skal møtes igjen i Sarpsborg allerede tirsdag kveld.

Daniel Björnberg er daglig leder i Sparta. Han var ikke med til Hamar, men forteller om større medietrykk enn vanlig. Laget kom hjem fra Hamar ved sekstiden.

– Det endrer ikke så mye for vår del med tanke på kampen på tirsdag. Gutta sover ut litt lenger i dag, samtidig som vi passer på at de får rikelig med mat. Det blir en lettere trening i ettermiddag, forteller Björnberg.

Lagets trener forteller at tapet var tungt, spesielt med tanke på oppofrelsen spillerne la ned. Sparta spilte bare med tre rekker.

– Man ønsker å få betalt for slitet, men nå var det Storhamars tur. Men det er hockeyspillere vi snakker om. De er vant til å få en smell både fysisk og mentalt. Vi kommer til å bruke dette som motivasjon på tirsdag.

– Hvordan motiverer man spillerne underveis i en sånn situasjon? Ble det vanskelig?

– Nei, det var ikke vanskelig. Både spillere og de rundt havnet i en slags boble. Alt annet ble borte, og alle vanlige referanser forsvinner. Det var helt surrealistisk. Mot slutten forsøker man å finne gleden og humoren i situasjonen, slik at man holder energinivået oppe. Jeg synes vi lyktes bra med det.

– Vi må glemme kampen

Smeby beskriver det som «ubeskrivelig» at Storhamar sto igjen som seierherrer etter en slik historisk kamp.

– Man gjorde det man kunne for at alle skulle få mest mulig mat og næring. Krampene kom og fysioteamet jobbet på. Det er det sykeste jeg har sett. Du kjenner på kroppen at du har opplevd russefeiringen på nytt.

Ifølge Smeby møttes spillerne mandag for mye massasje, rehabilitering og mat for å få maratonkampen ut av kroppen. Laget gjennomfører en liten økt på tirsdag før avreise til Sarpsborg. Mens kampen stadig ble lengre, gjorde lagene sitt ytterste for å få tak i mest mulig næring.

– Vi hadde ikke mye mat igjen mot slutten, men vi fikk i oss nok til å holde det gående, forteller Sparta-trener Eriksson.

Smeby forteller at Storhamar-spillerne blant annet fortærte 119 liter med sportsdrikke og 48 halvlitere med brus. Han mener dog at man nå må se mot neste utfordring. Storhamar er videre til semifinale med seier i Sarpsborg på tirsdag.

– Denne kampen er langt over grensene, men vi må bare glemme den. Jeg tror gutta klarer å omstille seg til i morgen, men det kommer nok an på hvordan søvnen har vært. De må bruke kvelden godt til avslapping. I morgen er nok en viktig kamp.

«Er det ingen som klarer å score?»

Kristian Norvik er journalist for Sparta Warriors´ hjemmeside. Han slet med å fatte hva som skjedde.

– Da vi gikk til både 7. 8. og 9. periode, så sluttet man å telle perioder. I stedet tenkte jeg «dette må da avgjøres snart.» Man begynte å tenke over mulige grunner til at ingen av lagene maktet å avgjøre, forteller Norvik.

– Med mange tunge armer og ben er det ikke så rart at puckene fløy her og der etter hvert. Det er vel naturlig etter 217 minutter på skøyter. Vanvittig opplevelse.

Norvik forteller at det fortsatt var et solid antall med tilskuere igjen da kampen (endelig) nærmet seg slutten.

– Etter hvert sluttet jeg å fokusere på det jeg var der for å gjøre. Jeg klarte ikke å skrive så mye – ikke visste jeg hva jeg skulle skrive heller. Når man er på verdens lengste hockeykamp, er man kanskje litt mer opptatt av å være til stede i øyeblikket.