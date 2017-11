Amerikansk statistikkselskap spår rekord-OL for Norge

Her er sju tips for den aller beste barberingen

Med 100 dager igjen til de olympiske vinterlekene i Pyeongchang, slapp det anerkjente, amerikanske teknologiselskapet Gracenote sine spådommer om medaljefangsten.

Selskapet, som leverer statistikk innenfor sport og musikk, har ved hjelp av sine verktøyer analysert hvor mange medaljer hver nasjon kommer til å ta under lekene, og samlet dem i en medaljeoversikt.

Den gjør Norge det godt på. Ifølge statistikkselskapets analyser, som baserer seg på tidligere og nåværende resultater, kommer de norske utøverne til å ta 32 medaljer til sammen - tolv gull-, ti sølv- og ti bronsemedaljer.

Det vil i så fall være nasjonens beste vinter-OL noensinne. Med god margin. Den nåværende rekorden er 26 medaljer, som Norge vant både under OL på Lillehammer i 1994 og i Sotsji i 2014.

Langrenn blir norsk paradegren

Ifølge Gracenote vil den største medaljefangsten, ikke overraskende, komme i langrennsløypene. Der blir det spådd at Norge vil ta hele 18 medaljer, hvilket er suveren olympisk rekord.

– Det er hyggelig at noen har tro på oss! Vi er forberedt på å være den største bidragsyteren til norske medaljer, men dette er nok litt i overkant, sier landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus om utregningen.

Den nåværende holdes av Sovjetunionen som tok 13 langrennsmedaljer under lekene i Calgary i 1988.

– Jeg har tidligere sagt at vi har et mål om å ta 10 til 15 medaljer, men stort mer kan jeg ikke love. Det har vist seg å være vanskelig å ta stort flere i mesterskap, sier Løfshus.

– Hvilke nasjoner kommer til å snyte Norge for noen av de 18 medaljene?

– På kvinnesiden er det svenskene, med Charlotte Kalla og Stina Nilsson i spissen. I tillegg kan også Krista Pärmäkoski fra Finland og amerikanske Jessica Diggins bli farlige. På herresiden er det helt åpent, men de største utfordrerne våre blir nok Sergej Ustjugov og Alex Harvey, sier landslagssjefen, og påpeker:

– Men i OL kommer det alltid en overraskelse!

Over målsetningen

I tillegg til de mange medaljene på langrennsarenaen, spår også Gracenote at Norge kommer til å ta hele tre medaljer i snowboard. Der er Ståle Sandbech muligens den aller største gullfavoritten.

Dersom statistikkselskapet får rett i sine spådommer, vil Norges OL overgå Olympiatoppens egen målsetning.

Under et frokostmøte med pressen torsdag opplyste nemlig toppidrettssjef Tore Øvrebø at medaljemålet for Pyeongchang på hele 30 medaljer. Det skriver NTB.

Tyskerne på topp

Til tross for at det kan bli et norsk rekord-OL, viser analysen til Gracenote at Norge ikke må regne med å bli beste nasjon under lekene.

For selv om Norge toppet de tidlige prognosene, har en europeisk stormakt tatt dem igjen. Statistikkselskapet forventer nemlig at Tyskland kommer til å toppe medaljestatstiskken for første gang siden Torino i 2006.

Ifølge rapporten vil tyskerne ende opp med hele 35 medaljer (14 gull, tolv sølv og ni bronse), og dermed ha sitt mest innbringende OL siden Salt Lake City i 2002.

Medaljeoversikten kan sees nederst i saken.

Mesteparten av deres medaljer er ventet å komme i skiskyting, hvor de særlig på kvinnesiden har flere av de aller sterkeste kortene.

– Det er ikke urealistisk, det. De er jo den aller største skiskytternasjonen sammen med Norge, Frankrike og muligens Russland, sier NRKs skiskytingekspert Halvard Hanevold.

Olympiamesteren fra 1998 påpeker imidlertid at et OL er særdeles vanskelig å spå.

– I en OL-sesong er veldig mye annerledes enn til vanlig. Jeg regner med at de har lagt vekt på resultater i verdenscupen i analysen sin, men denne sesongen kan jo noen utøvere prioritere annerledes og utelukkende fokusere på OL. Det gjør gjerne at man får noen andre utslag, sier Hanevold, og legger til:

– Og legger man resultatene fra forrige sesong til grunn, så har jo Norge underprestert.

Medaljefordeling uten Russland

Tredje beste nasjon, målt i antall medaljer, i Gracenotes medaljeoversikt er Canada, som spås å ende opp med 31 medaljer - men bare fem gull.

Svenskene vil etter selskapets beregninger gjøre et beskjedent OL, og «bare» ende opp med 14 medaljer. Bare to gull vil likevel sende dem ned på en 14.-plass i medaljeoversikten.

I den omfattende rapporten blir det også tatt hensyn til hva som skjer dersom Russland nektet å delta i lekene, slik de ble under sommer-OL i Rio i 2016.

I den opprinnelige medaljeoversikten står russerne oppført med 21 medaljer, disse vil ved nok en suspensjon bli fordelt utover elleve forskjellige nasjoner. Tyskland og Nederland vil få henholdsvis fire og tre hver, mens Norge, Japan, USA, Canada og Frankrike vil få to.

Et eventuelt russisk fravær vil også gi en ekstra medalje til Finland, Storbritannia, Sveits og Italia.

En endelig avgjørelse om Russlands deltakelse i Pyeongchang vil bli tatt i desember. Det skriver USA Today.

Sundby på eksklusiv liste

I tillegg til medaljeoversikten, tar rapporten også for seg hvilke utøvere som vil være de største medaljefavorittene under lekene i Sør-Korea. På den listen har det amerikanske selskapet funnet plass til én nordmann: Martin Johnsrud Sundby.

Det norske langrennsesset får selskap av den nederlandske skøytekongen Sven Kramer, den tyske skiskytterdronningen Laura Dahlmeier, verdens beste skiskytter Martin Fourcade, den østerrikske alpintyndlingen Marcel Hirscher og den amerikanske skøyteløperen Heather Bergsma.

– Martin fortjener å være med i det selskapet, men vi skal være godt fornøyde om han kommer hjem med ett gull. På enkeltdistanser har vi flere, like store gullkandidater, sier Løfshus, som trekker frem 15-kilometeren og femmilen som Sundbys største gullsjanser.

Marit Bjørgen, som var den mestvinnende utøveren under verdensmesterskapet i Lahti forrige sesong, er utelatt.

Gracenotes’ medaljeoversikt:

1. Tyskland - 14 gull, 12 sølv, 9 bronse. Totalt: 35 medaljer

2. Norge - 12 gull, 10 sølv, 10 bronse. Totalt: 32 medaljer

3. USA - 10 gull, 7 sølv, 12 bronse. Totalt: 29 medaljer

4. Frankrike - 9 gull, 7 sølv, 5 bronse. Totalt: 21 medaljer

5. Østerrike - 7 gull, 2 sølv, 5 bronse. Totalt: 14 medaljer

6. Sør-Korea - 7 gull, 2 sølv, 1 bronse. Totalt: 10 medaljer

7. Nederland - 6 gull, 9 sølv, 4 bronse. Totalt: 19 medaljer

8. Russland - 6 gull, 5 sølv, 10 bronse. Totalt: 21 medaljer

9. Kina - 6 gull, 1 sølv, 2 bronse. Totalt: 9 medaljer

10. Canada - 5 gull, 13 sølv, 13 bronse. Totalt: 31 medaljer

11. Sveits - 4 gull, 5 sølv, 5 bronse. Totalt: 14 medaljer

12. Tsjekkia - 4 gull, 3 sølv, 2 bronse. Totalt: 9 medaljer

13. Japan - 3 gull, 6 sølv, 2 bronse. Totalt: 11 medaljer

14. Sverige - 2 gull, 10 sølv, 2 bronse. Totalt: 14 medaljer

15. Australia - 2 gull, 2 sølv, 0 bronse. Totalt: 4 medaljer