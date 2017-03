Anders Jacobsen irritert på de norske hopperne: – Det er for sløvt

Saken oppdateres.

Daniel-André Tande sikret seg pallplass som nummer tre i årets verdenscup. Søndagens avslutningsrenn i Planica fikk han imidlertid ikke delta i. Han ble diskvalifisert etter å ha feilet på den obligatoriske hoppdress-sjekken.

– Jeg ble litt ufokusert da jeg gikk inn i kontrollen før det første hoppet. Dermed greide jeg ikke å stå slik som jeg skulle. Veldig kjedelig, sa Tande til NRK etter å ha blitt diskvalifisert.

Det var sjette gang en norsk hopper på herresiden fikk startnekt denne sesongen.

– I tillegg til Norge er det flere nasjoner med diskvalifikasjoner. Sånn skal det ikke være. Da mener jeg at gutta er for sløve, sier Anders Jacobsen.

Ikke nøye nok

Vinneren av Hoppuka fra 2007 vet hva han snakker om. Han kjenner godt til regelverket rundt størrelsen på hoppdressen og er tydelig på at han ikke tror noen forsøker å jukse.

– Man er ikke så dum at man går opp på toppen med en dress man ikke tror blir godkjent. De tror at alt er på stell, men så har de ikke vært nøye nok, det er fakta. Sånn sett er det litt irriterende å sitte på sidelinjen og se at man ikke har bedre kontroll, forteller Jacobsen.

Etter at Johann André Forfang ble diskvalifisert fra fredagens kvalifisering i Planica, sa både Forfang selv og landslagssjef Alexander Stöckl at dressen er utøvernes ansvar.

– Dressen var for stor. Det er ikke så mye mer å si om det. Rett og slett en glipp fra min side, sa Forfang.

Samtidig mente Stöckl at hopperne må leve med risikoen for diskvalifikasjon.

– Det er ting som skjer, bare så lenge det ikke skjer hver helg.

Må måle mer

Joachim Hauer, Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud og Anders Fannemel er også blitt disket denne sesongen, i tillegg til Forfang og Tande. På kvinnesiden ble Line Jahr og Thea Sofie Kleven disket i løpet av denne sesongens verdenscup.

– Utøverne må gå over dressen før konkurranse, selv om den ble godkjent forrige gang. Kroppen endrer seg alltid. Magemål kan være to centimeter større eller mindre fra dag til dag. Det må man faktisk sjekke. Man må rett og slett være nøyere med å måle.

– Hvorfor har de ikke vært nøye nok, tror du?

– Sesongen er lang. Kanskje man tenker «dressen var bra i går,» før man ryker på en smell. Det er litt som å kjøre for fort med bil: Man smyger så vidt over fartsgrensen før man glemmer seg bort.

– Én disk er én for mye

Hopplandslagets sportssjef Clas Brede Bråthen mener én disk er én for mye, men at lag med Norges størrelse statistisk uansett vil få noen diskvalifikasjoner i løpet av en sesong.

– Vi hadde seks disker i år. I hvert fall tre av dem skyldes unøyaktighet eller sløvhet. Søndag sa Daniel (Tande) selv at han var helt tom i hodet og bare skulle motivere seg til neste hopp, sier Bråthen.

– Hvordan sikrer man seg mot slike diskvalifikasjoner neste sesong?

– Man blir bedre, enkelt og greit. Trene mer på det og etablere enda bedre prosedyrer. Dette er et viktig element i skihopping, som vi må bli bedre på.