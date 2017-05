Canada best i alt da Norges kvartfinalehåp røk: – Vi ble utspilt

Får erstatning for trange garasjeplasser

Canada-Norge 5–0

Canada var «fus» i alt. Norge halset etter uten å ha noen som helst mulighet til å klare den sensasjonen Norge trengte.

Etter andre periode var det knapt nødvendig med vanning av isen på Canadas banehalvdel. Det ble en særdeles ujevn kamp.

– Det er vanskelig å score mål når du ikke har pucken, sa Eurosports ekspertkommentator, Espen «Shampo» Knutsen et godt stykke ut i den andre perioden.

Den tidligere Vålerenga-treneren og NHL-proffen var klar på at Norge møtte et langt bedre ishockeylag enn de har møtt tidligere i mesterskapet. Norges trener Petter Thoresen var ikke uenig i Knutsens analyse.

– Det var stor klasseforskjell mellom lagene. Vi ble utspilt og skapte nesten ingenting, innrømmet Thoresen til Eurosports reporter like etter kampslutt.

Måtte ha poeng

Norge måtte ha poeng for fortsatt å kunne klamre seg til det lille håpet som fantes om å oppnå det store VM-målet – kvartfinalen. Men etter fem minutter så det allerede tungt ut.

Canada som tapte sin forrige kamp mot Sveits i et hvileskjær av en kamp for VM-favorittene, gikk tungt til verks og satte pucken inn bak Henrik Haukeland i det norske målet etter bare fem minutter. Denne gangen hadde Norge flaks.

Idet keeper Haukeland skøytet ut i forkant av skuddet som havnet i buret, traff han en målstolpe. Buret gikk ut av stilling. Slik sto det da pucken havnet i nettet. Målet ble ikke godkjent.

Kom sterkere og sterkere

Men det skulle bare være en forsmak på hva som skulle komme. Norge sto heltemodig imot et canadisk lag som åpenbart ikke hadde noen planer om å gå på et nytt arbeidsuhell. Men så begynte det og rakne.

Da Norge fikk Mathis Olimb utvist tre minutter før slutt i den første perioden, satt den for Canada. Like etterpå gikk Norge på nok en utvisning, og nok en gang utnyttet Canada overtallsspillet til å score. Dermed 0–2.

Drømmen om kvartfinale var lagt død av et canadisk lag som var raskere, tøffere og teknisk overlegent de norske spillerne.

Nådde ikke opp

I den andre perioden ble det enda tydeligere at norske ishockeyspillere har litt igjen til de når samme nivå som hardbarkede NHL-proffer. Norge pådro seg unødvendige utvisninger. Det førte til nok ett baklengs. Canada satte inn også et tredje mål. Dermed sto 0–4 etter to perioder.

I den siste perioden hvilte Canada seg til nok ett mål. Dermed klare 0–5 mot Canada. Fire av målene kom da Norge hadde en mann mindre på isen.

– De utnytter overtallsspillet sitt. Vi kom ned på jorda igjen etter dette. Det er vanskelig å forklare hva som gikk galt i dag, men Canada er utrolig skikkelig. I dag holdt det ikke med godt målvaktspillet. Det ble rett og slett for mye til slutt, sa Norges beste spiller i dette VM, Patrick Thoresen, til Eurosport etter kampen.

– En tøff dag på jobben for de norske hockeygutta. Det ser ut som Canada møtte et guttelag her, konkluderte Eurosports Espen Knutsen rinkside i Paris.

Solid norsk innsats tross alt

Selv om det ble tap mot Canada og selv om det ikke ble kvartfinale som både spillere og trenere drømte om, oppnådde Norge en del sterke resultater.

De holdt store hockeynasjoner til uavgjort etter fullt tid, men tapte begge kampene etter forlengning. De slo Frankrike og Slovenia og har mulighet til å vinne mot relativt svake Hviterussland tirsdag.

I så fall vil de ryke ut av mesterskapet med 11 poeng. En poengsum som i flere tidligere VM ville ha holdt til en kvartfinale.