Da Mesternes Mester-finalisten måtte legge opp, spurte hun seg selv: «Hvem er jeg, hva kan jeg?»

Saken oppdateres.

For hva skulle hun bli, etter å ha deltatt i verdenssirkuset fra hun var 16 år? Utøveren fra Oppegård, med VM-gull i bagen, flere internasjonale medaljer og pallplasser i X-Games, hadde reist verden rundt.

Hun ville gjerne ha fortsatt, hvis det ikke var for alle disse skadene som til slutt ble avgjørende. Korsbåndskader tar det tid å komme seg fra, og den nest siste like før OL i Sotsji ble tung.

– Forut for det stemte alt, og jeg var i god form, sier hun.

Året etter, i 2015, tok hun et korsbånd i kneet for tredje gang.

Helene Olafsen Født 21. februar 1990 Klubb: Kolbotn IL Kommer fra: Oppegård Idrett: Snowboard Sivilstand: Samboer med Johan Salveson Utdannelse: Lærerstudent v/Høyskolen i Oslo og Akershus. Meritter: VM-gull og to bronse. To sølv og én bronsemedalje i X-Games. Juniorverdensmester. 4. plass fra OL. to kongepokaler.

Kom på sin rette hylle

Nå har den populære deltageren i Mesternes Mester, som knepent tapte finalen mot Anders Jacobsen, funnet sin plass. I klasserommet.

Akkurat nå med praksis på Tårnåsen skole i Oppegård, skolen i skogen, som den omtales.

Bare Helene Olafsen viser seg i skolegården, kryr det av elever som vil gi henne en klem. Da de fire syvendeklassejentene Silje, Nora, Selma og Sunniva, som er trivselsledere (TL), setter på musikk, begynner både de og Helene å danse.

Snart er det 20–30 unger som følger bevegelsene. Lærerstudenten får gjengen med seg. Det er tydelig at hun trives.

Lærerne ble redningen

Men spørsmålene var mange da hun skjønte at kroppen ikke tålte en omgang til på det øverste nivået i snowboard.

– Jeg spurte meg selv: Hvem er jeg, hva kan jeg? Det var da jeg begynte å tenke på hvilke personer som har betydd noe for meg i livet. Hvem er det som har gjort meg til den jeg er blitt?

Olafsen hadde havnet i en identitetskrise, og den kom fordi hun sluttet med toppidretten.

Da den mangeårige snøbrettkjøreren hadde begynte å tenke på hvem som hadde lært henne ditt og datt, hvorfor hun er blitt akkurat slik hun er, med meninger og holdninger, var svaret: Lærere.

Hun husket de som var engasjert i jobben sin, og som inspirerte elevene.

Har masse motivasjon og entusiasme

I dag er Olafsen lærestudent på andre året. Nå prøver hun å være den som gjør inntrykk, som gjerne vil lære bort og er ivrig. Samboeren tar den samme utdannelsen. Hans foreldre er begge lærere.

– Det er ikke så mye som skal til. Enten har man «passion», gløden og engasjementet, eller så har man det ikke. Det å formidle til elevene er veldig kult, få være med på å gi videre til neste generasjon.

I skolegården er det bevegelsesglede som råder. Gutter og jenter, de er med, vrikker på hoftene, bruker ben og armer i takt. Stadig flere kommer til. Musikken lokker.

Dro tidlig ut i verden

De elevene som skal gå ut av syvende klasse til sommeren er snart tenåringer. Helene var selv det da hun bare 16 år gammel valgte en helt spesiell livsstil.

– Dere er tidlig utviklet i snowboard?

– Ja, man tror det, men det er tidlig å skulle være voksen og klare seg selv som 16-åring. Jeg trodde jeg var veldig voksen den gangen, men det var jeg ikke. Nå blir jeg bare mer og mer barnslig. Og jeg er ikke så skråsikker lenger.

– Er det så at du føler du tapte ungdommen?

– Nei, sier Helene, og bryter ut i latter, før hun fortsetter:

– Jeg vil ikke dra det så langt. Jeg merket meg den overskriften der.

Ok da. Vi kan tydeligvis ikke bruke tittelen: Angrer på at ungdommen gikk tapt.

Elsket å konkurrere i Mesternes Mester

Olafsen er glad for alt toppidretten har lært henne. Planlegge, sette seg mål, være strukturert og ikke minst nå målene.

Hun er ikke like glad for at knærne gjør litt vondt hver eneste dag, men ikke verre enn at hun kontrollerer det. Og det var heller ikke nei i hennes munn da hun fikk tilbud om å være med i Mesternes Mester.

– Det var ikke tvil. Det er en stor ære å bli spurt, det å stå der med de navnene. Og dessuten elsker jeg å konkurrere.

Hun gir seg aldri

Sist september imponerte hun under det 20 dager lange oppholdet i Hellas. Ikke minst da hun skulle henmge på store sekker med sand over skuldrene og gå langt med dem.

– Vi lesset dem rundt nakken, og det stengte av blodtilførselen. Jeg følte at jeg var besvimt. Det var en rar opplevelse, for jeg fortsatte bare å gå, men jeg var ikke til stede.

Hun hadde innstilt seg på at det skulle gjøre veldig vondt. Bakgrunnen var at hun hadde hørt hvor mange runder folk hadde gått før.

– Når du blir sliten på en brøkdel av den tiden, så er det noe som sier: Herregud. Jeg kan ikke gi meg nå.

Helene Olafsen mistet tellingen. Hun telte seks drag, og sa til de andre deltagerne at hun trodde hun hadde gått tolv. Det riktige tallet var over 50. Det syntes hun selv var nifst.

- Jeg fikk vist at man kan presse seg mye er enn det man tror.

Fikk med et nytt NM-gull

Gjengen som var gjennom så mange prøvelser sammen for et halvt år siden, har fortsatt å ha kontakt. Meldingen fra tidligere målvakt Frode Grodås var på sin plass da han på en sms sa at han trodde Olafsen hadde lagt opp, men at han hadde sett at hun hadde gjort comeback.

Men opptredenen i NM nylig, der det ble gull, var bare en kort inntreden. Et innfall.

Heretter skal hun prestere i klasserommet.

Hør den nyeste utgaven av Aftenpodden Sport, der det lades opp til seriestart: