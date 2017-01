Den norske kometen hylles i utlandet: «Mammas elskling flyr til topps»

Saken oppdateres.

«Mammas elskling flyr til topps», er overskriften hos den tyske storavisen Bild dagen etter den norske dobbelttriumfen i Innsbruck.

Bild har skrevet mye om Daniel-André Tande og mamma Trude under hoppuken.

«Mamma Trude uttalte dette til Bild etter seieren: «Nå trenger jeg en øl». Og hun kan fryde seg over at det er så billig i Østerrike. I hjemlandet er ølen tre ganger dyrere», skriver storavisen.

– Bra at mutter’n får litt publisitet

Foran fredagens fjerde og siste renn i den tysk-østerrikske hoppuken leder Tande sammenlagt, like foran polske Kamil Stoch. Beste tysker er Markus Eisenbichler på 6. plass, over 40 poeng bak Tande. Da er det kanskje ikke så rart at tyske Bild har valgt å fokusere på det nære forholdet mellom mor og sønn Tande.

Tidligere i uken hadde Bild, som er Europas største avis, et tosiders oppslag med intervju med «Mama Trude».

«Jeg dør av spenning foran hvert hopp», var overskriften i Bild.

– Jeg er nervøs, men det er vel ikke slik at jeg dør, uttalte hun til Aftenposten om sannhetsgehalten i den overskriften.

– Det er bra at mutter’n får litt publisitet i Tyskland. Jeg vet ikke om hun husker noe fra skoletysken, har Daniel-André uttalt til NTB.

«Vikingene erobret kaosrennet»

Også de andre tyske og østerrikske avisene er svært opptatt av hoppuken.

«Vikingene erobret kaosrennet i Bergisel», skriver den østerrikske storavisen Kronen Zeitung.

Mamma Trude skulle egentlig reise hjem etter nyttårshopprennet og møte på jobb tirsdag, men sponsorer sørget for at hun kunne følge sønnen også i de siste rennene.

– Det er koselig å ha henne med på tur. Da kan jeg møte henne mellom hoppene og småsnakke med henne hele tiden, uttalte Daniel-André.

– Mediene er helt gærne

Hopp er svære greier i Tyskland og Østerrike. Og det er ikke bare selve hoppingen som er interessant – de beste utøverne er megastjerner. Bild fokuserer på at Tande liker å lytte til Metallica og Andrea Bocelli, og de har også fått med seg at favorittklubben er Liverpool.

– Mediene er helt gærne her nede. Men dette er bare moro. Det har vært enorm pågang, men det viser bare at vi har gjort noe riktig, og at folk bryr seg om det vi gjør. Jeg kan knapt huske at jeg har blitt omkranset av så mange tyskere som etter Kongsberg-hopperens seier i Garmisch, uttalte sportssjef Clas Brede Bråthen til NTB tidligere i uken.

Ikke bare er Daniel-André brennhet blant mediene. Også blant det motsatte kjønn. Mamma Trude hjelper med å svare på fanpost, og tidligere i uken røpet Trude at det også har dumpet inn frierbrev.

– Det har det gjort. Mange. En bunke. Jeg svarer på dem og sender ut bilder.

Siste rennet går i østerrikske Bischofshofen fredag ettermiddag. Det er en bakke Daniel-André Tande stortrives i.