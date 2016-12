Derfor har Tom Hilde floppet i bakken de siste tre årene

Saken oppdateres.

OBERSTDORF: Det er tre og et halvt år siden Tom Hilde var på første side på resultatlisten. 17. mars 2013 i Holmenkollen ble han nummer ni. Førstehoppet den gang var på hele 139 meter. Han lå på 5. plass etter første omgang.

Gode hopp er sjeldne

Han visste det ikke da at det skulle komme til å bli hans siste hopp i verdensklasse på en stund. I andre omgang hoppet han 15 meter kortere. Siden har han alt for ofte ligget 15 meter bak de beste.

- Jeg vil påstå at jeg kanskje bare har gjort ett hopp i verdensklasse siden den gang, sa han med et skjevt smil etter kvalifiseringen i Oberstdorf torsdag kveld.

Han er en veteran i norsk hoppsport med sine 29 år. Det er snart 10 år siden han var på pallen første gang (2. plass i Willingen i januar 2007), og det er snart seks-syv år siden han jevnlig havnet på pallen i verdenscupen.

- Selv tror jeg ikke at jeg er så langt unna den hoppingen som jeg presterte for seks-syv år siden. Men nivået er mye høyere. Det er andre som har utviklet seg mer enn det jeg har gjort. Jeg prøver hver dag å gjøre små justeringer som skal føre meg tilbake til gammel råhet i bakken, sier 29-åringen fra Asker.

Henger ikke med utviklingen

Hoppsporten er i kontinuerlig utvikling. Hoppdresser, bindinger, ski og støvler endres kontinuerlig.

– Mange av problemene mine går på å tilpasse teknikken til nytt utstyr. Utstyret endrer seg hele veien, og man må gjøre tilpasninger. Der har andre vært bedre enn meg, sier Hilde

Nedturene har vært mange, og han er ikke lenger en mann for det beste landslaget. Denne sesongen har han hatt en plass på rekruttlandslaget. Dermed ble det konkurranser i hoppsportens 2. divisjon, den såkalte Kontinentalcupen (COC). Det var tre gode renn i COC-konkurranser i Vikersund før jul som brakte ham tilbake blant de aller beste.

– Deilig å være tilbake

Hovedtrener Alex Stöckl og sportssjef Clas Brede Bråthen mente at det var tid for Hilde igjen på landslaget. Dermed ble det verdenscup i Engelberg og plass på hoppukelaget.

Akkurat det er han veldig godt fornøyd med.

– Det er deilig å være tilbake der det virkelig betyr noe, der det er litt trøkk og litt stemning, sa han etter kvalifiseringen til det første verdenscuprennet i Hoppuka. 15.000 tilskuere hadde sett ham hoppe ned til 123 meter og en 41. plass.

– Fortsatt safer jeg litt for mye. Jeg må bli litt tøffere, ta litt mer sjanser og heller risiskere at jeg lander på kulen, sa han etter kvalifiseringen.

Vil ikke gi seg

Selv om mye har buttet imot, har det aldri vært aktuelt å gi opp og si at nok er nok.

- Jeg er jo ikke langt unna de beste. Det er det som er så irriterende. Jeg har, hele denne lange tiden uten særlig resultater, vært nær god hopping, sier han.

Tom Hilde har perioder hvor det fungerer også.

- Jeg er innom veldig god hopping tre ganger i året. Men det er som regel på feil tidspunkt. Men det er bare å holde på så kommer det til å funke for meg også, sier han.

Og dersom det skulle gå dårlig i bakken, kan han trøste seg med at han er den mest populære norske hopperen blant det tyske publikum. Under kvalifiseringen var det få andre som fikk mer applaus og jubel enn Hilde til tross for middels hopping.