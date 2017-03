Saken oppdateres.

Det var mye oppsamlet frustrasjon som skulle ut etter at skiene «stoppet» og Moan nok en gang måtte se ryggen til tyskerne forsvinne over bakketoppen. Til slutt tapetserte Tyskland seierspallen og det er bare å innse at de har rykket fra alle konkurrentene – ikke bare Norge.

Tyskland har de tre på topp i verdenscupen. Norske plasseringer i sammendraget: 8 Jørgen Graabak, 14 Espen Andersen, 19 Magnus Krogh, 22 Mikko Kokslien, 25 Jan Schmied og 27 Magnus Moan. Det er ikke godt nok for skinasjonen Norge og langt fra tilfredsstillende for utøverne.

Selv om vi trekker fra litt for emosjonell fremføring i Moans tirade, står vi igjen med mye bitende kritikk mot ledelse, mangel på systematikk og kvalitet i det arbeidet som er utført.

Kritikk av utstyret er alltid et ømt punkt. Serviceteamet skal helst skånes, men Moan var nådeløs. Han viser til litt for mange renn der de norske skiene glir dårligere enn tyskernes. Når det gjentar seg kommer løperen på defensiven før start.

Moan har utvilsomt et poeng når han etterlyser samlinger. Landslagsløperne er fordelt på tre små miljøer i Trondheim, Lillehammer og Oslo, og da er det ekstra viktig med samlinger der alle deltar. Når de beste møtes og trener sammen, blir kvaliteten bedre og samholdet styrkes. Men samlinger koster penger, og dette har vært et område for innsparing.

Når utøvere og trener e møtes for å evaluere hverandre, kommer også spørsmålet om lederne holder mål. Denne vinteren har de vektlagt å bli bedre i hoppbakken, men det er her de har tapt mest terreng til Tyskland.

Det er en kjent sak at andre nasjoner skuler på tyskernes utstyr i hoppbakken. De har fremgang i kombinert og spesialhopp for kvinner og menn. Av og til er det noen som finner på noe smart med ski, bindinger eller hoppdress. I hoppmiljøet studerer de bilder og video av tyskerne i mistanke om at Tyskland har tatt et nytt utviklingssteg.

Mika Kojonkoski og Alexander Stöckl hadde med seg verdifull kunnskap om utstyr da de ble hentet til Norge som hopptrenere. Kanskje bør Norge vurdere å hente hjem Roar Ljøkelsøy som har hatt en lærerik sesong med det tyske hopplandslaget?

Jeg antar at konkurrentene i kombinert føler litt av den samme avmakten overfor tyskerne som andre nasjoner føler overfor norsk langrenn. Den som har mest penger kan kjøpe seg fordeler gjennom å ha det største støtteapparatet. Det er neppe tilfeldig at tyske løpere sjeldnere er syke, nesten alltid har gode ski og har et psykologisk overtak.

Mye raknet for Norge da Jarl Martin Riiber ble skadet. Stortalentet laget skulle bygges rundt, etterlot et tomrom som utviklet seg til frustrasjon over generelt dårlige resultater.

På en måte er det en fordel at alle enes om at sesongen er ganske mislykket. Alle må bidra hver på sin måte for at OL-sesongen skal bli bedre. Det er en bra start at kombinert ser ut til å øke budsjettet betydelig.