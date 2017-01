Dette er feilen som spolerte Tandes vinnersjanser: – Det er ren uflaks

Saken oppdateres.

BISCHOFSHOFEN: Da Daniel André Tande gikk ut fra hoppet i Bischofshofen trodde han at han hadde gjort et godt hopp. Men han skjønner fort at noe er helt feil. Klipsen fra hælen på skoen til skien som holder skiene stabil i luften var ikke på plass.

– Det er ren uflaks. Det kan skje for alle, sa Daniel-André Tande etter at han hadde ristet av seg den verste skuffelsen. Han hadde landet på 117 meter og ble sjanseløs i kampen om seieren i Hoppuka.

Foreløpig er det uavklart hva som egentlig skjedde.

– Jeg vet ikke hva som kan ha skjedd. Det eneste jeg vet er at klipsen satt på riktig plass da jeg satt på bommen og at den ikke var der da jeg kom ut fra hoppet, sier Tande.

Det ble et kråkehopp som det måtte bli når den ene skien lever sitt eget liv.

– Det var litt skummelt. Det var bare å komme seg trygt ned på skiene. Jeg tror ikke jeg tenkte noe som helst, og jeg satte bare på autopiloten. Jeg er ganske god til å håndtere slike hopp, fortalte Tande.

– Det er jeg som har ansvaret for å sjekke utstyret og det gjorde jeg. Men det som skjedde er slikt som kan skje og i dag skjedde. Det er jo trasig at det skulle skje i finalen i Hoppuka, sa han.

Selv om han ikke kunne si hva som hadde skjedd, så har han en mistanke.

– Det kan hende at jeg kan ha vært bort i klipsen slik at den har gått opp mens jeg satt på bommen. Men det er for tidlig å si om det faktisk var slik, sa Tande.

Han syntes ikke det var pinlig å bomme i finalen. Selv om skuffelsen var stor og det ble felt en tåre mens hans skuffet gikk til hoppdresskontrollen, kom snart smilet tilbake.

– Rett etter at jeg hadde landet var det en stor skuffelse. Jeg trodde alt røk. Men sett i perspektiv er det som har skjedd den siste uka utrolig stort. Jeg er stolt over det jeg har prestert og at jeg har kjempet i toppen hele uken, sa 22-åringen fra Kongsberg.

Det ble til slutt en tredjeplass sammenlagt i Hoppuka etter Kamil Stoch og Piotr Zyla.

– Han er en verdig vinner. Han har vært best hele tiden. Han var uheldig med vind og skade i Innsbruck og jeg var uheldig i dag. Han var antagelig den beste hopperen denne gangen, sa Tande.

Stöckl nektet å være skuffet

Alexander Stöckl gjør det klart at det blir en liten etterforskning for å finne ut hva det var som egentlig skjedde da Norges nye hoppyndling kom som en vindskjev kråke ned bakken i Bischofshofen.

– Det var vel mer et uhell, tror jeg. Men vi må sjekke nøyere hva som var årsaken. Jeg er litt skuffet på Tandes vegne. Han hadde gode muligheter til å kjempe om første eller annenplass. Men så ender det med en tredjeplass. Det er en fantastisk prestasjon, sier Stöckl.

Han slår det fast nok en gang at det ikke skal være skuffelsen som skal prege dagen.

– Daniel-André Tande, 22 år gammel, er nummer tre i Hoppuka. Da er det ikke lov til å være skuffet. Hallo!