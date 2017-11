Discoverys nye OL-ekspert er ansatt i skiforbundet: – Helt uholdbart

Her er sju tips for den aller beste barberingen

– Jeg mener det er en helt uholdbar konstellasjon, sier etikkrådgiver Gunnar Bodahl-Johansen.

Onsdag offentliggjorde Discovery listen over eksperter som skal i aksjon under OL-sendingene på kanalen i februar.

En burde ikke ha vært på den listen, mener Bodahl-Johansen. Kjetil Strandbråten har vært ansatt som kompetansesjef i Norges Skiforbund (hopp) siden mai 2015. Under OL er han ekspert for Discovery når hopperne skal i aksjon.

– Dersom du tar for deg arbeidslivet, så kan du ikke ha en Høyre-politiker som ekspert på regjeringen, eller en i Arbeiderpartiet som ekspert på Arbeiderpartiet, sier Bodahl-Johansen, som helt klart mener det ligger en interessekonflikt her.

– Det er en prinsipiell grense, som pressen aldri må trå over. Jeg har jobbet mye med presseetikk, og har av den grunn sett flere uheldige konsekvenser. Dette fører aldri noe godt med seg, sier Bodahl-Johansen.

– Tilhørighet til skiforbundet

Strandbråten har fått permisjon uten lønn fra skiforbundet under OL. Det var også en forutsetning fra Discovery for å ansette ham som ekspert, sier Lars Hojem Kvam, som er kommunikasjonsrådgiver for Eurosport og Discovery.

– Det er ikke så avgjørende. Han har en tilhørighet til skiforbundet, og det gjør at han har en lojalitet dit uansett, sier Bodahl-Johansen.

– Det er ganske vanskelig å sitte i en sånn situasjon, uten å dra med seg en lojaliteten og den bakgrunnen man har fra skiforbundet, fortsetter han.

Rent praktisk er ikke Strandbråten en aktør i skiforbundet når han er permittert.

– Men på en annen side er han fortsatt ansatt i skiforbundet, og det vil prege vedkommende som ekspertkommentator, sier Bodahl-Johansen.

Han mener Strandbråten må kalles en ansatt i skiforbundet, ikke en uavhengig kommentator.

– Man kan ikke etablere et sånt forhold, der han er en del av Discovery-teamet.

– Ser ikke noen interessekonflikt

Hojem Kvam understreker at kanalen har flere eksperter med i teamet.

– Strandbråten har en rolle i skiforbundet, og har permisjon uten lønn derfra under OL. Han blir brukt av oss fordi han har mangeårig kompetanse i faget, og fordi han har bred erfaring fra tilsvarende TV-oppdrag tidligere. Vi ser ikke på dette som noe stort problem, og tror ikke seerne vil gjøre det heller, sier han.

– Er det noen interessekonflikter her?

– Vi har diskutert det, men Strandbråten er i et hoppteam bestående av andre, blant annet Anders Bardal. Vi skal samkjøre laget de neste 100 dagene, og sørge for at rollene blir tydelige slik at disse utfyller hverandre. Vi mener det ikke blir en interessekonflikt. Det skal gå bra, sier Hojem Kvam.

Det tror også Strandbråten, som har klarert ekspertrollen med hoppledelse.

– Om jeg ikke hadde tro på at jeg kunne gjør en god jobb, hadde jeg ikke gjort det. Jeg har permisjon uten lønn fra skiforbundet, og det var en forutsetning både for meg og Discovery. Jeg tenker at med det teamet jeg har rundt meg og jobber med, både på hopp og kombinert, så har jeg ikke noe problem med å skille de to rollene, sier han.

Strandbråten understreker at man kan rette et kritisk blikk på skiforbundet hopp, selv om han er ansatt der.

– Vi ønsker å være kritisk på en konstruktiv måte, og jeg mener det er en oppgave som er fullt mulig å løse.

Strandbråten er den eneste eksperten som er ansatt i et av de norske særforbundene. Åge Skinstad, som tidligere var sportssjef for for langrenn i Norges Skiforbund, sitter nå i verdenscupkomiteen i FIS (det internasjonale skiforbundet).

Fakta om Discoverys OL-eksperter

Disse blir kommentatorer og eksperter for TV-kanalen Discovery under OL i Pyeongchang.

Langrenn:

Hovedkommentator Jan Christian Bjørn.

Eksperter: Åge Skinstad, Vibeke Skofterud, Tomas Northug.

Skiskyting:

Hovedkommentator Asbjørn Myhre.

Eksperter: Morten Hegle Svendsen, Martin Eng, Ann Kristin Flatland.

Alpint:

Kommentator. Håkon Bjercke

Eksperter: Tom Stiansen, Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt.

Hopp:

Hovedkommentator: Jørn Sundby.

Eksperter: Kjetil Strandbråten, Anders Bardal.

Skøyter:

Kommentator Arve Fuglum.

Ekspert: Mikael Flygind Larsen.

Snowboard/fristil:

Kommentator snowboard: Jonas Greve.

Kommentator kulekjøring: Stig Moen.

Eksperter: Helene Olafsen, Gjermund Bråten, Andreas Håtveit, Bastian Juell.

Curling:

Kommentator: Thoralf Hognestad

Ekspert: Lars Vågberg.

Kunstløp:

Kommentator Lise Røsto Jensen.

Kommentator: Espen R. Runås.

Ishockey:

Kommentatorer: Jørgen Klem og Frode Marti.

Ekspert: Espen Shampo Knutsen.

Kortbaneløp:

Kommentator: Øystein Ingdahl.