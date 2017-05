Dramatiske sluttsekunder: – Norge sjokkerer igjen!

Saken oppdateres.

NORGE-FINLAND 2–3 etter overtid

Norge ryster stormaktene i hockey-VM. Tirsdag tok de poeng mot Tsjekkia. Onsdag fulgte de opp med poeng mot Finland.

Finnene ledet med 2–1 til et halvt minutt gjenstod. Da kriget Andreas Martinsen inn 2–2.

– Norge sjokkerer igjen! skrek Eurosport-kommentator Jørgen Klem da utligningen var et faktum.

Norge tapte til slutt i overtiden, men tar likevel med seg ett poeng.

– De er desperate

Finland dominerte til tider kampen, men Norge kjempet innbitt og var med hele veien. Det var også Norge som tok ledelsen, ved Anders Bastiansen like før slutt i første periode.

I andre periode raknet det imidlertid i noen minutter, da Juuso Heitanen og Julius Honka snudde kampen. Så reddet altså Martinsen, den eneste NHL-spilleren i Norges tropp, ett poeng på tampen.

Landslagssjef Petter Thoresen innrømmer at Norge var heldige som sikret seg poeng.

– Guttene er akkurat som de skal være. De er desperate. Vi spiller mot en overmakt. Vi spiller ikke jevnt med dem, men vi spiller med dem, sier landslagssjef Petter Thoresen til Eurosport.

– Kjedelig

Likevel kunne Norge til og med sikret seg alle poengene. På grunn av sen finsk utvisning i ordinær tid, fikk Norge begynne overtiden med 4 mot 3.

Det er innebærer vanligvis en gyllen mulighet til å få det avgjørende målet, men i stedet var det Finland som kontret inn seieren. Markus Hannikainen kom alene med Lars Haugen, og gjorde ingen feil.

– Det er kjedelig at det skjer, og at vi igjen taper i overtid. Men vi må ta med oss at vi har tatt poeng mot to stormakter, sier Norges angrepsstjerne Patrick Thoresen.

Eurosport-ekspert Espen «Shampo» Knudsen spår at poenget Norge sikret onsdag blir avgjørende for kvartfinaleplass.

Norges gjenværende kamper er mot Canada og Hviterussland. Det er spesielt i den siste kampen Norge har store forhåpninger om poengfangst.