Drømmestart for Martinsen: Vant norsk duell mot Zuccarello i debuten

Saken oppdateres.

New York Rangers - Monteal Canadiens 1–4

Andreas Martinsen fikk en drømmestart i sin nye klubb da Montreal Canadiens knuste Mats Zuccarello og New York Rangers 4–1 natt til søndag.

Dette var det tredje oppgjøret mellom de to nordmennene og første gang Martinsen gikk av med seieren.

– Det er en viktig seier og en viktig kamp for min del, føler jeg, for å få vist meg fram og sette meg litt i respekt, sier Martinsen til NTB.

Zuccarello hadde assist på trøstemålet til Rangers og var svært skuffet over laget etter kampen. Men han roste Martinsens innsats.

– Jeg unner ham alt godt, og forhåpentligvis kommer han til å gjøre det veldig bra der. I dag var han veldig god, sier Zuccarello.

Hasteovergang

Overgangen til Montreal kom overraskende på 26-åringen. Onsdag morgen gjorde Martinsen seg klar til trening for Colorado Avalanche da veteranen François Beauchemin sa det var noen som ville snakke med ham. Det viste seg å være manager Joe Sakic som kunne fortelle at han kom til å bli sendt til Montreal. Et par timer senere befant Martinsen seg i sin nye hjemby.

– Det gikk ganske fort, sier han.

Montreal Canadiens er NHLs mestvinnende klubb med 24 Stanley Cup-trofeer, men har ikke vunnet siden 1993. Med overgangen til en av NHLs mest populære klubber må Martinsen også regne med et voldsomt press fra fansen og lokalpressen.

– Det er kanskje et av de morsomste og kuleste lagene å spille for i verden. Det er bare å nyte det og gripe mulighetene, sier Martinsen.

Utstillingsvindu

Overgangen til Montreal gjør at Martinsen etter all sannsynlighet blir å finne i NHL-sluttspillet neste måned. Med seieren over Rangers festet Canadiens grepet om førsteplassen i Atlantic Division.

Martinsen står uten kontrakt til sommeren og er avhengig av å imponere for å kunne fortsette NHL-karrieren. Sluttspillet blir derfor et veldig viktig utstillingsvindu for nordmannen.

– Man får ikke noen bedre mulighet til å vise seg fram for klubben her eller alle de andre. Det skal bli spennende, sier Martinsen.

(©NTB)