EM-gullvinner åpner for å legge opp: - Familien kommer først

– Hvis jeg skal satse, så må jeg gjøre det skikkelig. Ellers er det ikke noe vits. Det er ingenting imellom der for meg.

Dette sier Lars Moholdt (32) fra Rindal om hva han ser for seg om fremtiden sin som skiorienteringsløper. Han har akkurat kommet hjem fra EM i Finland med en gullmedalje når Adresseavisen slår på tråden.

Konkurrerte mot Northug

– Jeg hadde på ingen måte forventet å vinne noe i år, men det var selvsagt målet mitt, sier Moholdt om prestasjonen.

Nå ser han fremover mot det som er hovdemålet for sesongen. Og det som kanskje kan være karrierens siste mesterskap.

– Det store målet i år er VM i Sibir som starter syvende mars. Der skal jeg gjøre alt for å ta gull, sier Moholdt som allerede har et VM-gull fra før på langdistanse.

32-åringen sier at det ikke er noe i veien med motivasjonen, men han har klare prioriteringer når det kommer et nytt liv til verden i vår:

– Familien kommer først uansett. Det er ikke noe tvil om at jeg kommer til å legge opp skiorienteringen om det ikke lar seg kombinere med å bli pappa, sier Moholdt.

Rindalingen drev med både ski og orientering som junior, og gikk jevnlig mot Petter Northug, Petter Eliassen og Anders Gløersen som er på samme alder.

– Jeg tror det var best for alle parter at jeg satset skiorientering, humrer rindalingen, og fortsetter:

– Jeg slet med skader som ung senior i langrenn, og begynte med skiorientering ganske tilfeldig. Det har jeg aldri angret på.

Sivilingeniør på deltid

Moholdt erkjenner at langrennsgutta får mye mer oppmerksomhet, og at sporten er langt større både nasjonalt og internasjonalt.

– Selvsagt skulle man ønsket at skiorientering var mer populært, men jeg unner langrennsløperne all den oppmerksomheten de får. De jobber knallhardt for å bli best, og det fortjener skryt, sier rindalingen til Adresseavisen.

Hvis Moholdt bestemmer seg for å legge opp, står han imidlertid ikke på bar bakke.

– Neida, det skal gå fint. Jeg har tatt sivilingeniørutdanning ved NTNU på deltid ved siden av treningen, så jeg får meg nok jobb en plass om jeg er nødt til det.