Ekpertenes spådom er dyster, men de norske kombinertgutta avskriver ikke medaljehåpet

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Med to pallplasseringen i verdenscupen denne sesongen, er det først og fremst Jørgen Graabak som er Norges store medaljehåp i fredagens kombinert-renn.

Hoppet på 91,5 meter var imidlertid ikke helt som håpet. Dommen fra NRKs eksperter var at de gjerne skulle sett ham hoppe ned til 95 meters lengde.

Eric Frenzel og Johannes Rydzek har dominert gjennom sesongen, og hoppet seg også i ledelse.

Graabak ligger på 23.-plass, og har ett minutt og ti sekunder opp til Frenzel.

– Det ser dessverre litt tøft ut. Jeg har ikke knekket koden i bakken her, men hadde fortsatt troen før hoppet her. Dessverre var det ikke godt nok. Alt håpet er ikke ute, sier Graabak til NRK.

– Tøft å få medalje

– Det er akkurat litt for dårlig til å kunne kjempe mot de beste. Avstanden opp ser ikke så ille ut, men det blir tøft å få medalje i dag, konstaterer NRKs ekspertskommentator, tidligere OL- og VM-vinner Fred Børre Lundberg.

I tillegg til Graabak, er det Mikko Kokslien, Magnus Krog og Espen Andersen som er i aksjon for Norge.

Andersen landet på 89,5 meter. Han fikk imidlertid pluss-poeng på grunn av dårlige forhold, og er Norges beste etter hoppingen på 18.-plass, 58 sekunder bak Frenzel.

– Det er for kort. Det er litt kjedelig å få bakvind. Men slik er det. Det er fortsatt muligheter her, sier Andersen.

Ble valgt dagen før VM

Kokslien hoppet 89,5 meter, og er på en 24.-plass. NRKs eksperter var skuffet over lengden, men selv mener Kokslien at avstanden opp til teten før langrennet ikke er avskrekkende.

– Jeg er ganske fornøyd. Jeg synes at jeg gjorde et ok hopp. Jeg synes at jeg henger ganske bra med. Hvis jeg er like sterk i sporet som jeg tror jeg er, kan dette bli bra, sier Kokslien til NRK.

Først dagen før rennet ble det klart at Kokslien skulle gå. Han ble valgt fremfor Magnus Moan, som var svært skuffet over vrakingen .

Fremgang i hoppbakken var en viktig grunn til at Kokslien ble foretrukket.

Det ble imidlertid ikke full klaff under hoppdelen av den første kombinertkonkurransen i Lahti-VM. Det ble det heller ikke for Krog, som også landet på 89,5 meter og ligger på en 28.-plass.