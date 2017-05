Ekspert skryter av landslagssjefens grep: – Det har slått ut veldig, veldig bra!

Hundrevis av arbeidere evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapset i USA

PARIS: Norge vant overbevisende med 5–1 over Slovenia i tirsdagens VM-kamp.

Før kampen byttet landslagssjef Petter Thorsen om på rekkene. Norge mønstret en angrepsrekke med Ken-André Olimb, Patrick Thoresen og Mathis Olimb. Norges to første mål kom fra denne trioen - en fra hver av brødrene Olimb.

Etterpå fikk Thoresen skryt fra Eurosport-ekspert Espen «Shampo» Knutsen.

– Det har vært veldig bra. Byttene Petter har gjort har slått ut veldig, veldig bra!, sier Knutsen.

Garanterer ikke at rekken får fortsette

Petter Thoresen, som gjør sitt første mesterskap som landslagssjef, er henrykt over lagets prestasjon. Han er enig med Knutsen i at førsterekken fungerte bra.

– Vi satt sammen en rekke som scorer mål, og de andre spiller også veldig bra, sier Thoresen til Eurosport.

– De er spillende andre tre. De har ferdigheter til å spille på høyt nivå, og de har gjort det i mange år. Dette tar vi med oss, vi er glade for at de scoret mange mål i dag, fortsetter Thoresen.

På spørsmål om Norge nå fortsetter med denne førsterekken, svarte Thoresen «vi får se».

Strålende første periode

Et 50-talls nordmenn i alt for store hockeytrøyer sang tappert i en nesten tom VM-arena i Paris. Over høyttaleranlegget dundret hockeymusikken med 110 deibels styrke. Langt unna VM-feststemning, men Norge klarte likevel å lage en aldri så liten fest i første periode.

Da sirenen gikk hadde Norge ledelsen 3–0.

De hadde lagt grunnlaget for seieren som måtte komme dersom de fortsatt skal henge med i kampen om det som er det store målet, en kvartfinale i Paris 18. mai. Og nok en gang var det førsterekka som tok ansvar. Nå i en nykomponert versjon. Fortsatt er Patrick Thoresen eneren, men nå hadde han med seg begge brødrene Olimb, Mathis og Ken-André.

Det ble en umiddelbar suksess. Disse tre sto bak de to første norske målene hvor Olimb-brødrene var sist på pucken hver sin gang. Petter Thoresen var som så ofte før den som la opp til målene.

Det kom ett mål til i perioden og mye så ut til å være avgjort. Men de norske spillerne hadde friskt i minnet Slovenias opphenting av 0–4 mot Sveits tidligere i VM.

Så dabbet det hele av

Det som fulgte etter den første perioden var derimot ikke noe de få som var tilstede vil huske så veldig lenge. Beholdningen får være Reichenbergs mål da han satte inn 4–0 til Norge.

Deretter var det mye feilpasninger, mye knuffing og i det hele tatt en hockeykamp

Men sjefen selv, Patrick Thoresen, ville helst ikke gå av isen uten å score selv også. 45 sekunder før slutt satte han inn 5–1 målet til Norge.

Norge har to seiere og seks poeng etter tre kamper. Strengt tatt burde de hatt ni poeng. De tre neste kampene er mot nasjoner som Norge vanligvis taper for (Tsjekkia, Finland, Canada).

Festforestilling

I første periode var Norge i lange perioder totalt dominerende mot et tannløst og svakt slovensk lag.

Det første målet kom allerede før det var gått seks minutter av kampen. Mathis Olimb satte målet inn. Fem minutter før periodeslutt var det nok en gang norsk mål. Og nok en gang var det Thoresen med assist, denne gangen til lillebror Olimb, Ken-André.

Det tredje målet var det første VM-målet scoret hvor Patrick Thoresen ikke var på isen. Et langskudd fra Kristian Forsberg satt i vinkelen. Dermed 3–0.

Festen over

Norge var fortsatt laget som så ut som de hadde mest å gå på. I overtallsspill var det bare litt flaks og litt norsk udyktighet som gjorde at Norge ikke økte ledelsen tidlig i perioden. Men til slutt kom den da Aleksander Reichenberg skled gjennom det slovenske forsvaret og satt pucken i mål etter å ha fintet ut keeper. Alt bar, helt til Slovenia i det siste spilleminuttet klarte å redusere Norges ledelse til 1–4.

Tredje periode kan vi forbigå i stillhet helt frem til det gjensto ett minutt. Da kom kampens siste mål.

Zucca kommer ikke

Norge hadde i det lengste håpet at Norges eneste verdensstjerne, Mats Zuccarello, skulle kunne bli en del av det norske laget dersom New York Rangers skulle bli utslått av NHL-sluttspillet.

Den norske Rangers-stjernen kunne tidligst ha vært klar for Norge til lørdagens kamp mot Finland. Men tirsdag bestemte landslagsledelsen seg for å fylle opp den norske troppen. Jørgen Karterud som har vært i Paris uten å være innmeldt i troppen, ble satt inn til kampen mot Slovenia.

Dermed er det ingen ledige plasser i den norske troppen.