Forfang fikk beklagelse av treneren etter hoppet som kan koste dyrt

HOLMENKOLLEN: For til tross for en oppløftende norsk innsats, med fire hoppere blant de ti beste, var det ikke bare smil å spore etter rennet. Etter å ha hoppet lengst i prøveomgangen, var det knyttet store forventninger til hva Forfang kunne utrette. Han var også Norges beste i sammendraget før rennet, men han landet på 114,5 meter og lå langt bak. En strålende annenomgang, med et hopp på 129,5 meter, brakte Forfang opp til en 10. plass.

Etterpå var han langt nede, og peker på at han hoppet under umulige forhold.

– Jeg var helt sjanseløs. Det var helt vakuum over kulen, og jeg ble rett og slett sugd ned og deiset i bakken, sier Forfang oppgitt.

Føler med Forfang

Beskjeden han fikk av landslagstrener Alexander Stöckl, var tydelig:

– Jeg fikk bare en på walkie talkien fra Alex. Det var: Beklager, det var ikke mulighet, sier nordmannen.

– Jeg beklaget overfor ham at forholdene var som de var. Jeg synes det er ufortjent at han får sånne forhold, i hvert fall etter det hoppet han gjorde i prøveomgangen. Jeg synes det er trist, og føler med ham, sier Stöckl om nordmannens førstehopp.

Med syv renn igjen av Raw Air, tror Forfang at mulighetene allerede er spolert. Nå reiser hopperne videre til Lillehammer, så Trondheim, før det hele avsluttes i Vikersund.

– Jeg har selvsagt muligheten til å klatre til en bedre plassering, som jeg skal gjøre, men avstanden til trofeet begynner å bli for stor, sier Forfang, som ikke klandrer personen som ga grønt lys til å hoppe i tunge forhold.

– Han kan ikke styre været, han heller. Han gjør jobben sin han. Det er vanskelig å gi noen skylden, men det er utrolig surt.

Tross et svært godt andrehopp, var han skuffet da han møtte pressen.

– Jeg er fortsatt ikke blid. Det er utrolig surt at Raw Air skal avgjøres på den måten, sier han.

Det samme mener Alexander Stöckl.

– Det varierer så fort at det er umulig å forutse, sier han.

Tok en prat etter nedturen

Landslagssjefen var skuffet etter fjerdeplassen i lørdagens lagkonkurranse, men var tilfreds med svaret han fikk fra de norske hopperne. Andreas Stjernen ble nummer fem, Robert Johansson seks, Daniel-André Tande nummer syv, mens Forfang kom på tiendeplass. Rennet ble vunnet av suverene Stefan Kraft fra Østerrike.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd. Jeg satt meg ned med gutta i går kveld etter konkurransen og sa det var ufortjent. Rent objektivt sett så hadde vi hadde krevende forhold sammenlignet med dem som var på pallen, sier Stöckl. Han tror mulighetene fortsatt er gode i sammendraget for de norske. De kan ha en fordel av å hoppe i bakker de kjenner godt. Men Raw Air-tittelen sammenlagt tror han nesten blir umulig å ta.

– Det blir vanskelig å slå Stefan Kraft. Han er i sitt livs form. Han hopper helt perfekt på ski og gjør ingen feil. Men det er fortsatt mulig å kjempe om en pallplassering.

Bare marginer fra pallen

– I dag synes jeg vi leverer. Det er veldig lite som skal til for at det er en av oss som står på pallen. Det er ikke mange poeng som skiller der, sier Robert Johansson etter sin sjetteplass.

– Det ble utfordrende, men jeg synes jeg kom meg bra gjennom dette. Jeg gjør to gode skihopp. Det er jeg veldig fornøyd med, selv om det selvsagt er litt surt at jeg blir stående utenfor pallen igjen, sier Andreas Stjernen.

Resultater i Raw Air: 1) Stefan Kraft, Østerrike 267,5 (130,0-132,0), 2) Andreas Wellinger, Tyskland 258,6 (133,5-127,0), 3) Markus Eisenbichler, Tyskland 244,1 (125,5-128,5), 4) Daiki Ito, Japan 243,5 (127,5-124,5), 5) Andreas Stjernen, Norge 241,7 (124,5-126,0), 6) Robert Johansson, Norge 239,5 (126,0-128,5), 7) Daniel-André Tande, Norge 236,8 (128,5-123,0), 8) Manuel Fettner, Østerrike 227,7 (127,0-123,0), 9) Piotr Zyla, Polen 227,2 (124,0-119,5), 10) Johann André Forfang, Norge 224,6 (114,5-129,5). Øvrige norske: 21) Joakim Aune 212,1 (120,5-114,0). Ikke til finaleomgangen: 40) Joacim Ø. Bjøreng 88,0 (109,5), 48) Tom Hilde 78,0 (104,0). Verdenscupen (22 av 27 konkurranser): 1) Kraft 1320, 2) Kamil Stoch, Polen 1289, 3) Tande 1155, 4) Wellinger 928, 5) Maciej Kot, Polen 907, 6) Domen Prevc, Slovenia 899, 7) Michael Hayböck, Østerrike 687, 8) Fettner 654, 9) Eisenbichler 647, 10) Peter Prevc, Slovenia 574. Øvrige norske (topp 30): 13) Stjernen 444, 16) Johansson 328, 27) Anders Fannemel 120. Raw Air sammenlagt (3 av 10 konkurranser): 1) Kraft 671,8, 2) Wellinger 651,3, 3) Eisenbichler 622,3, 4) Zyla 619,4, 5) Peter Prevc 613,7, 6) Stjernen 612,9, 7) Ito 609,4, 8) Tande 608,5, 9) Hayböck 603,7, 10) Forfang 600,5. Øvrige norske: 13) Johansson 591,6, 35) Aune 332,4, 48) Hilde 191,7, 52) Bjøreng 184,7, 66) Fredrik Bjerkeengen 89,1, 68) Richard Haukedal 87,7, 70) Sigurd Nymoen Søberg 84,7. (©NTB)

Han er beste nordmann i sammendraget før avreise til Lillehammer. Cirka 10 poeng skiller opp til Markus Eisenbichler på tredjeplass. Tande følger på en åttendeplass. Forfang er nummer ti.

– Jeg har ikke sjekket listen, og jeg kommer helt sikkert ikke til å gjøre det heller, for fokuset mitt er på neste hopp, sier Tande om sine muligheter videre i Raw Air.

Han lå som beste nordmann før finaleomgangen, men falt ned fra fjerde- til syvendeplass. Mannen som dominerte i den tysk-østerrikske hoppuka tidligere i sesongen, mener han begynner å nærme seg godfølelsen igjen.

– Jeg føler jeg er inne på sporet til ordentlig god hopping, sier han.