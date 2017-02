Forfangs helomvending: Fra fiasko i hele år til best av de norske i VM-kvalik

Saken oppdateres.

LAHTI: I begynnelsen av sesongen var Johann Forfang helt ute av det. Nå er han tilbake sammen med de beste gutta.

Og Tromsø-gutten leverer. Han var best av de norske under kvalifiseringen i normalbakken i Lahti med en åttendeplass og 96,5 meter.

– Hva er det som har skjedd?

– Det er rett og slett at jeg har fått jobbet systematisk og kontinuerlig med de tingene jeg føler har vært riktig og på plass. Jeg har fått kontinuitet i treningen og da løsner det fort i denne sporten, svarer Trønderhopperen.

– Hva var det som var feil?

– Jeg har prøvd å forklare dette mange ganger før. Men det er slik at når du starter sesongen dårligere enn forventet, så begynner snøballen å rulle. Det blir vanskelig å finne flyten man trenger.

– Fornøyd med 96,5 meter i kvalifiseringshoppet?

– Jeg er ikke veldig fornøyd med dette hoppet. Men samtidig skal jeg ta med meg at jeg hopper på et bedre nivå enn på lenge. Jeg vet at jeg har flere meter inne. Vi må prøve å få det til i morgen.

– Du er jo best av de norske. Hva tenker du om det?

– Ja, det er ganske fine svar jeg får.

– Hvilke mål har du etter å ha blitt tatt ut til rennet i siste liten?

– Målet er alltid å prestere opp mot det jeg kan. Og jeg vet at gjør jeg, det jeg kan så er jeg høyt oppe på listen. Konkret resultatmål vil jeg ikke sette. Det handler om å få ut de gode hoppene mine.

– Viktig å prestere for å få hoppe mer i mesterskapet?

– Ja det er helt klart at jeg ønsker å hoppe mer i mesterskapet. Jeg er i ferd med å komme i god form nå, sier

Kampen om VM-gull i normalbakken går lørdag ettermiddag.