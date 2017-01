Graabak: - Jeg har vært for utålmodig i jakten på seier

Saken oppdateres.

På Lillehammer i starten av desember gikk Jørgen Graabak en av sine aller beste konkurranser noensinne. Da startet seiersjaget for alvor for 25-åringen, uten at han så langt denne sesongen har lykkes med å stå øverst på seierspallen i en individuell konkurranse.

Vært for utålmodig

Nå innrømmer den olympiske mesteren at han har vært for oppsatt på å vinne.

– Jeg vet hva jeg kan få til på mitt beste, og kjenner at jeg er god nok til å vinne. Det er kjipt å bli nummer ni, og har så lyst til å få ut potensialet mitt hver gang. Jeg har nok vært i overkant utålmodig, sier han ærlig.

Mentalt viktig

Om en drøy måned er det klart for sesongen store mål, VM i Lahti. Og selv om han innrømmer å ha vært litt vel «hissig på grøten», vil han gjerne reise til Finland med en seier under beltet.

– Det hadde vært godt med en seier før VM, ja. Det er alltid deilig å komme til et mesterskap med noen skikkelig gode skirenn i bagasjen. Men det er viktigst for den mentale biten, jeg kommer til å være i god form til Lahti uansett, sier han.

Kvitt skaden fra Lahti

Denne helgen lander verdenscupsirkuset i den knøttlille franske landsbyen Chaux Neuve, et sted Graabak aldri tidligere har vunnet.

– På en bra dag har jeg muligheten til å endre på den statistikken. Det er et bra konkurransested, med en liten storbakke som ikke skiller like mye som andre bakker. Det pleier ofte å bli tett og jevnt, med mye folk og bra trøkk. Ribbeinet begynner å bli bra etter fallet i Lahti, og da skal jeg begynne å bli skummel etter hvert. Jeg er ivrig på å konkurrere, og føler jeg har noe ugjort. Så får jeg bare prøve å senke skuldrene, og håpe jeg får ut maks, sier han.

Ser svakhetstegn hos tyskerne

Graabak har så langt denne sesongen vært Norges klart beste kombinertløper, og den eneste som har vært i nærheten av å kunne tukte suverene tyskere. Nå aner han konturene av et norsk lag som i større grad kan backe ham i kampen mot Frenzel, Riessle og Rydzek.

– Det er noen som har begynt å røre på seg nå, og laget er i god utvikling. Det måtte jo også begynne å skje noe, for ambisjonene i VM. Stemningen i laget har vært ganske trykket ned av den tyske dominansen, men jeg synes jeg ser svakhetstegn der nå. Tyskerne skal passe seg fremover, sier han.