Graabak varsler norsk lagtempo mot pallen

– Vi må prøve på et skikkelig lagtempo. Det er det som er muligheten vår – gå ut steintøft og jobbe sammen. Da har vi en mulighet dersom vi treffer og har litt flaks, sier Jørgen Graabak.

Utgangspunktet er langt ifra det beste. Opp til den tyske lederen Eric Frenzel er det ett minutt og ti sekunder. Johannes Rydzek starter 14 sekunder bak.

Ikke gitt opp

Likevel vil ikke Graabak gi opp helt.

– Det er ikke bare å glemme Rydzek og Frenzel, og vi skal gi det et hederlig forsøk. De skal ikke lure så veldig mye der fremme før forspranget er spist opp i denne løypa. Men det blir nok tøft. Det må vi innrømme, sier han.

Fornøyd

Graabak virket fornøyd på sletta etter hoppet på 91,5 meter, selv om det er 7,5 meter bak tyskerne.

– Jeg mangler mye på å få ut det jeg er god for, og det er bittert. Men ut ifra det jeg har gjort på trening, gjør jeg et greit hopp. Jeg har ikke knekt koden skikkelig her ennå, sier han.

Ikke preget av bråket

Det ble bråk etter laguttaket, da Magnus Moan hudflettet ledelsen etter å ha blitt vraket. Men det norske laget hevder at det ikke preget dem under hopprennet.

– Jeg tenker ikke på det. Magnus var vel skuffet, og det er forståelig. Og jeg tror ikke det sto bare mellom meg og han, slik mange tydeligvis har fått inntrykk av, sier Mikko Kokslien.

– Jeg har vært ganske klar på at jeg skal gå hele veien, så jeg har ikke tenkt noe over det. Det har ikke noe med meg å gjøre, sier Jørgen Graabak.

Espen Andersen ble beste norske på 18.plass, 58 sekunder bak teten. Magnus Krog går ut 1,21 bak Frenzel på 28.plass.

Langrennet starter 12.30 norsk tid.