Haugen var fire fattige hundredeler unna sin første pallplass

Saken oppdateres.

KITZBÜHEL: Forhåndsfavoritten Henrik Kristoffersen kjørte ut i 1. omgang. Da hjalp det litt at Leif Kristian Haugen havnet på en sterk 4. plass.

– Fire hundredeler fra pallen. Det går vel ikke an å være så mye nærmere. Det gikk ikke - men neste gang, sier Haugen med et smil.

Han kunne ikke være misfornøyd, selv om pallen glapp.

– Nå er det bare å fortsette med å krige. Det er kult å bli nummer fire i Kitzbühel, det viser jo at man er en bra slalåmløper, sier Haugen.

– Jeg angrep og pushet hundre prosent. Hirscher gjorde et ordentlig bra løp, og han ble litt for hvass i dag. Det er gode løpere både foran og bak. Jeg har bevist at det ikke er farten det står på, sier Haugen.

Hirscher slo tilbake

Haugen lå på en fin 5. plass i Kitzbühel etter 1. omgang. Med start nummer 34 viste Haugen solide takter, og han var 81 hundredeler bak ledende Dave Ryding fra England.

Han hadde dermed håp om en historisk pallplass, og i 2. omgang skulle han prøve å slå Marcel Hirscher som hadde kjørt en strålende 2. omgang. Hirscher var på 9. plass etter 1. omgang, men kjørte inn til soleklar ledertid.

Haugen leverte en god 2. omgang og kjørte inn til en foreløpig 2. plass, 1,15 sekunder bak Hirscher. Ingen klarte å tukte sistnevnte, mens Haugen altså endte som nummer fire.

Det er hans beste slalåmplassering noensinne.

Bra norsk dag

Sebastian Foss-Solevåg lå på 15. plass etter én omgang, 1,98 bak Ryding. Han kjørte en kontrollert 2. omgang og endte på 12. plass. Mange kjørte ut i den vanskelige løypen.

– Slik som ting er nå, er jeg bra fornøyd. Det er fin kjøring, kanskje litt for fin, derfor går det ikke så fort, sier Foss-Solevåg.

Jonathan Nordbotten var nummer 17 etter 1. omgang, 2,04 sekunder bak. Han endte som nummer åtte etter en god 2. omgang.

– Jeg er fornøyd. Farten er inne, sier Nordbotten.

Marcel Hirscher benyttet sjansen da Kristoffersen kjørte ut. Han vant 76 hundredeler foran den britiske overraskelsen Ryding. Russeren Alexander Khorosjilov tok tredjeplassen, fire hundredeler foran Haugen.

– Jeg er veldig godt fornøyd uansett. Jeg vet at pallen kommer før eller senere, sier Haugen.