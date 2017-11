Haver-Løseth lå på femteplass, men kjørte ut i Levi

Danmark har vært hjemmesittere de to siste mesterskapene. Nå stoler de på at en 64-åring fra Hareid skal sikre VM-plassen

En hekt stoppet Nina Haver-Løseths jakt på en topplassering i Levi. Petra Vlhová slo USAs slalåmstjerne Mikaela Shiffrin i lørdagens verdenscuprenn.

Haver-Løseth lå på femteplass før finaleomgangen, men dessverre for 28-åringen ble det ingen plassering i sesongens første slalåmrenn. Etter å ha tapt tid fra start hektet hun i midtpartiet og kjørte ut.

Dermed klarte ikke Haver-Løseth å revansjere den litt sure sesongåpningen i Sölden for to uker siden. Da ble hun ble hun bare nummer 22 i storslalåm.

Shiffrin ledet med 21 hundredeler på slovakiske Vlhová etter første omgang, men i finalen skuffet den amerikanske slalåmdronningen. I mål måtte hun se seg slått med 10 hundredeler. Wendy Holdener fra Sveits tok tredjeplassen.

Før lørdagens konkurranse hadde Shiffrin vunnet 16 av sine 20 siste slalåmrenn.

Verdenscup alpint kvinner i Levi, Finland lørdag, slalåm: 1) Petra Vlhová, Slovakia 1.49,98 (55,87-54,11), 2) Mikaela Shiffrin, USA 1.50,08 (55,66-54,42), 3) Wendy Holdener, Sveits 1.51,33 (56,86-54,47), 4) Frida Hansdotter, Sverige 1.52,15 (56,39-55,76), 5) Mélanie Meillard, Sveits 1.52,56 (57,61-54,95), 6) Lena Dürr, Tyskland 1.52,76 (57,23-55,53), 7) Anna Swenn-Larsson, Sverige 1.53,16 (57,48-55,68), 8) Stephanie Brunner, Østerrike 1.53,18 (58,38-54,80), 9) Ana Bucik, Slovenia 1.53,24 (57,46-55,78), 10) Marie-Michèle Gagnon, Canada 1.53,46 (57,41-56,05). Norske: 13) Mina Fürst Holtmann 1.53,73 (58,68-55,05), 17) Maren Skjøld 1.53,96 (58,25-55,71). Kjørte ut i finaleomgangen: Nina Haver-Løseth (57,03). Kjørte ut i første omgang: Kristin Lysdahl. (©NTB)

Holtmann imponerte

Sett med norske øyne ble Mina Fürst Holtmann et stort lyspunkt. Hun imponerte fra startnummer 51 og tok seg til finaleomgangen med 28.-plass. Noen timer senere kjørte 22-åringen solid og klatret opp til en sterk 13.-plass.

Prestasjonen var Holtmanns klart beste i verdenscupen. Tidligere var 29.-plassen i super-G fra januar 2015 bærumjentas bestenotering på øverste nivå.

Holtmann var svært fornøyd med lørdagens renn. Hun fikk også oppleve å sitte en stund i lederstolen i finaleomgangen. Det skilte til slutt 3,75 sekunder opp til vinnertiden.

– Det var kjempegøy å sitte i stolen så lenge som jeg gjorde. Det var min første annen omgang noensinne, så jeg er dritglad, sa Holtmann til NRK.

Før rennstart hadde hun et håp om å ende blant de 30 beste. Det klarte hun med god margin, til tross for et sent startnummer i første omgang. Etter et par år med skadetrøbbel håper Holtmann at 2017/18 blir sesongen hun får sitt store gjennombrudd. Lørdagens renn var hennes fjerde totalt i verdenscupen.

– Gøy å være tilbake. Det er så lenge siden jeg har kjørt renn i det hele tatt.

Kjørte ut

Maren Skjøld lå på 17.-plass etter første omgang og fikk samme plassering til slutt. I finalen stemte det ikke helt for Gjøvik-alpinisten. Etter en god start stivnet hun litt i henget og tapte mye tid derfra og ned til mål.

– Jeg merker at dette er litt skuffende. Jeg klarte ikke å være der jeg var på trening, men det er fortsatt en lang sesong igjen. Det handler litt om timing, forklarte Skjøld til NRK.

Kristin Lysdahl overrasket stort da hun for to uker siden kjørte ned til en kruttsterk 8.-plass i storslalåm under sesongåpningen i Sölden. Lørdag klaffet det derimot ikke for 21-åringen. Med startnummer 61 kjørte hun ut i første omgang.

Om to uker fortsetter kvinnene verdenscupen med storslalåm og slalåm i Killington i Vermont.