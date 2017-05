Her går det galt for Norge

Norge – Sveits 0–3

PARIS: Norge var høyt oppe etter å ha slått hjemmenasjonen Frankrike sent lørdag kveld. De kom seg fort ned på jorden. Sveits er rangert som en bedre hockeynasjon enn Norge, men Norge hadde håp om å kunne bryne seg mot dem.

Samtidig var dette en nøkkelkamp dersom Norge skal ta seg til kvartfinale i mesterskapet. Da var Sveits det beste av de fire nasjonen som bør slås.

Nå står Norge med tre poeng etter to kamper i VM, mens Sveits har fem. Fortsatt er gruppen vid åpen, men det som skjedde på isen i AccorHotels Arena i Paris sent denne søndagskvelden styrket ikke det norske håpet om å gå hele veien til kvartfinale.

– Denne gruppen er fortsatt åpen, men drømmen om kvartfinale hadde nok levd bedre dersom vi hadde tatt tre poeng mot Sveits, innrømmer

Gjorde ikke som sjefen sa

Før VM snakket trener Petter Thoresen om hva Norge måtte bli bedre på. Det første var å bli bedre på å utnytte overtallsspillet. Akkurat det fikk de norske spillerne flere gode muligheter til å vise forbedring. I stedet spilte de i løpet av den første halvdelen av kampen med en spiller mer enn Sveits hele fem ganger uten å score.

– Nå skal det sies at jeg synes Norge spilte bra i overtall i dag. Men vi får bare ikke den pucken inn i mål, sier Petter Thoresen.

Det andre handlet om å unngå egne utvisninger. Det klarte de ikke i tredje periode. Da Anders Bastiansen fikk Norges tredje utvisning i 3. periode ble Norge straffet. Sveits satte det tredje målet. Da var kampen i realiteten over. Det Norge hadde vist tidligere i kampen tydet ikke på at det skulle komme tre raske norske mål. Og Sveits var rett og slett for gode til at de ville tillate noe slikt.

– De tre utvisningene vi pådro oss i 3. periode var selvfølgelig ødeleggende når vi skal ta igjen Sveits’ ledelse. En av utvisningene var forøvrig helt uforståelig, sa Petter Thoresen etter pressekonferansen i betongkjelleren på arenaen i Paris.

Utvisninger og ineffektivitet

Første periode ble mest preget av mange utvisninger. Både Norge og Sveits pådro seg tominuttere i fleng. Ingen klarte å utnytte overtallsspillet og begge lag forsvarte seg med nebb og klør i undertall.

Det ble ingen mål i den første perioden selv om begge lag hadde sine muligheter. var mange store sjanser. Henrik Haukeland viste allerede fra starten av kampen at det ikke bare er Lars Haugen man skal stole på i det norske buret.

Da Sveits tok over

Helt til det 12. minutt i andre periode klarte Norge å holde nullen. Det ble etter hvert i denne perioden snakk om å holde nullen. Norge klarte aldri å etablere noe angrepsspill, men forsvarte seg greit. Helt til det raknet to ganger i løpet av to minutter. Dermed var Sveits oppe i en 2–0 ledelse.

Og nok en gang rotet Norge bort muligheten til å score i overtall. To ganger i løpet av perioden hadde de en mann mer enn Sveits. Sveits vant skuddstatistikken i 2. periode med 17–4. Det forteller litt om kampbildet.

Norge har hviledag mandag og møter Slovenia tirsdag ettermiddag. Slovenerne har ett poeng etter tap på straffer mot Sveits og et klart 2–7 tap mot storfavoritten Canada.

– Det som skjedde i 2. periode var skuffende. Og jeg må innrømme at jeg hevet stemmen i garderoben før den siste perioden.

I 3. periode måtte det skje. Men i stedet røk de norske spillerne på utvisning etter utvisning. Og i den tredje av disse kom 3–0 målet til Sveits. Supertalentet Pius Suter satte pucken bak Haukeland og da var det hele over. Feststemningen fra lørdagskvelden var omgjort til en aldri så liten depresjon.

PS! Det store sjokket kom i går ettermiddag da Finland gikk på et tap 1–5 mot vertene fra Frankrike. Det var Frankrikes første seier i historien mot Finland. Finske eksperter har vært i tvil om de hadde sin sterkeste tropp med seg til VM, og tapet kan tyde på at de har hatt rett. Finland vant VM i 2011 i Slovakia og tapte finalen mot Canada i Russland i fjor. Norge slo som kjent Frankrike i åpningskampen.

