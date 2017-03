Her jubler Nidaros-spillerne foran 2000 tilskuere - så kom kalddusjen

Saken oppdateres.

Nidaros - Comet 2–2 (0–0, 1–1, 1–1). Comet vant etter straffer:

Skuddstatistikken (55–28) forteller at Nidaros herjet med Comet i Leangen, i den svært viktige kampen med tanke på opprykk til eliteserien.

Veien lå da også åpen, etter at Nidaros-spillerne hadde vist vinnermentalitet ved å snu 0–1 til 2–1 i 3. periode.

Men, da 1950 tilskuere hadde vært oppe av stolene sine for å feire Fredrik Linges 2–1-mål, med bare åtte minutter igjen å spille, ville gutta fra Halden det annerledes.

Der og da trodde alle at hjemmeseieren var i boks, men tre minutter senere utliknet nemlig Adrian Aslaksen - og dermed ble det spilleforlenging.

Kongsvinger tapte

Utgangspunktet foran forlengingen var såre klart: Med seier ville Nidaros ha opprykksplassen i egne hender, tre kamper før slutt. Da ville Jan Morten Dahls menn være blant de to øverste i kvaliken - de to som er sikret billett til eliteserien.

Med tap ville det være fullstendig vidåpent igjen, ettersom Kongsvinger, Comet og Nidaros alle ville stå med en seier og to tap på tre kamper.

Det gikk slik det ikke skulle gå. Målløse fem minutter ble etterfulgt av tre strake miss i straffekonkurransen. Comet scoret ett, og dermed tok haldenserne med seg to poeng - mens Nidaros blir stående med det ene.

I øyeblikket har Manglerud Star full kontroll i kvalikspillet, med sine tre strake seirer. Nidaros har fire poeng, Kongsvinger tre - mens Comet står med to poeng.

Tam åpning

Det ble imidlertid en tam åpning i Leangen, hvor det sto 0–0 etter første periode.

Tvert etter nedslipp for 2. periode smalt det imidlertid - feil vei. Einar Egeland sendte Comet i føringen etter bare 12 sekunder, og det gikk et sukk blant de 1950 som var på plass.

Men etter seieren over Kongsvingerer det tydelig at Nidaros spiller med selvtillit for tiden, og midtveis i perioden var det ro i rekkene igjen for alle som fulgte dramaet i Leangen. Juraj Kucirko kastet seg i vantet i ren glede over utlikningen, som han ble servert av veteranen Thomas Wiig.

Åtte minutter før slutt scoret altså Linge, assistert av Markus Nielsen og Joakim Erbe.

Før Aslaksen sørget for dørgende stillhet rett etterpå.

Og i straffene scoret Mats Wedberg der Nidaros-gutta ikke taklet presset.

Viktig uke

Fra og med torsdag venter årets viktigste hockeyuke: Da kommer nemlig M/S til Leangen, før Nidaros skal til Kongsvinger søndag. 23. februar avgjøres alt: Da drar Nidaros-gutta til Halden for returoppgjøret mot Comet.

Og som nevnt: De to beste lagene av de fire som er med i kvaliken spiller i eliteserien neste sesong.