Her slipper svenskene billig unna: – Det er en skandale

Saken oppdateres.

SVEITS-SVERIGE 1–3

Sverige tok seg, som ventet, videre til semifinalen av ishockey-VM torsdag.

Kvartfinale-seieren over Sveits kom imidlertid ikke uten kontroverser.

På stillingen 3–1 jaget sveitserne febrilsk utligning, og et par minutter før slutt jublet de. Dominik Schlumpf satte ballen i nettet, men dommeren blåste for tidlig. Spillet hadde blitt stoppet for blokkering, og målet ble derfor ikke godkjent.

Selv svenske eksperter mener det var en stor dommertabbe.

– Det er en skikkelig stor dommerfeil, det her. Han blåser alt for raskt. Det er en skandale, faktisk, sier Petter Rönnqvist i svenske CMore, ifølge Aftonbladet .

– Kan ikke skylde på dommeren

Det sveitsiske laget var rasende etter hendelsen. Landslagstrener Patrick Fischer ville imidlertid ikke skylde på dommeren da han ble intervjuet i etterkant.

– Vi er skuffet. Vi hadde være sjanser i power-play, men fikk ikke utteling. Da blir det vanskelig mot et lag som Sverige. Til slutt kan vi ikke skylde på dommeren, sier Fischer ifølge avisen Blick .

Den sveitsiske spilleren Gaetan Haas er hakket mer kritisk.

– Det var merkelig. Fra benken så man at pucken gikk i mål. Det er surt for oss, sier Haas.

I semifinalen blir det et skikkelig nabooppgjør: Finland mot Sverige. I det andre oppgjøret møtes de to store kanonene Canada og Russland.