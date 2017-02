Hoppikonet Matti Nykänen går i strupen på nordmenn: - De har alltid snakket dritt

Saken oppdateres.

LAHTI/OSLO: Norges hoppkomet Daniel-André Tande har provosert finske hoppfans den siste uken.

Bakgrunnen er et intervju han ga til Dagbladet fredag, der han snakket om den finske veteranen Janne Ahonen, som har slitt stort etter comebacket i fjor.

– Faktisk er det litt trist, sa Tande.

– Han er en legende, men har slitt etter at han la opp og kom tilbake. Det viser hvor mye hoppsporten har endret seg. Den hoppinga han var best med i verden for noen år siden, fungerer ikke i dag, utdypet han.

– Nordmenn har alltid snakket dritt

Ordene er blitt tatt ille opp i finske medier. Enkelte mener Tande viste en mangel på respekt overfor Ahonen.

Da Matti Nykänen fikk høre om Tandes sitat i en direktesending i regi av tabloidavisen Ilta-Sanomat, brukte den finske hopplegenden store ord.

– Nordmenn har alltid snakket dritt, sier Nykänen ifølge avisen .

Det er ingen hvem som helst som kritiserer Tande. Nykänen er én av tidenes beste skihopere. Med fire OL-gull og fem VM-gull etablerte han seg som et ikon innenfor idretten på 80-tallet.

– Storheter som Janne bør bli respektert. Denne fyren (Tande, journ. anm.) er et barn, som ikke kan se lengre enn sin egen nese. Jeg håper han lærer av sine feil, sier Nykänen, før han legger til med et smil:

– Jeg har skutt litt fra hoften noen ganger og alt har kanskje ikke vært like gjennomtenkt.

– Han må ha misforstått

Daniel-André Tande bare rister på hodet og er overrasket over at sitatet skaper så sterke reaksjoner.

– Han må ha misforstått. Ahonen har vært mitt store forbilde og idol gjennom hele oppveksten. Jeg er lei meg nå for at han ikke hopper like bra som han gjorde tidligere, sier Tande til Aftenposten.

Tande kan ikke annet enn å le av karakteristikken om at han skal være et barn.

– Det er ingen grunn til å bruke mer energi for å svare Nykänen, fortsetter Tande, som ble nummer 15 i normalbakkerennet i Lahti lørdag.

Tidligere storhopper Bjørn Einar Romøren, som er markedssjef hopp i Norges skiforbund, kommenterer Nykänens kritikk på denne måten:

– Selvsagt har vi i norsk hoppsport stor respekt for våre konkurrenter, enten de kommer fra Finland eller andre steder. Og Janne Ahonen hører med til de store, sier Romøren.

Ble nummer 25

Som Tande refererte til i sitt sitat, har ikke veteranen Ahonen fått det til å stemme i bakken denne sesongen. Hans beste plassering fra verdenscupen er 21. plassen fra Willingen i januar.

I VMs åpningsrenn lørdag ble Ahonen nummer 25 - i sterk kontrast til verdensmesterskapene i 1997 og 2005, da han knuste all motstand.

Tande har på sin side fått det store gjennombruddet denne sesongen. Han er nummer tre i verdenscupen sammenlagt, og ble nummer tre sammenlagt i hoppuka.

