Hoppkometen var svimmel da han satte utfor, og synet var nesten borte: - Det var helt uforsvarlig

Saken oppdateres.

Akkurat nå er 23-åringen med i Raw Air, turneringen som arrangeres her i landet og avsluttes med skiflyvning i Vikersund denne helgen.

Trønderen nyter å være med på verdenscuplaget. Med hans helsetilstand var ikke det gitt.

Har lidelsene permanent

Krystallsyken, Ménières sykdom og virus på balansenerven. Sjeldent alt sammen, og ubehagelig fordi likevektsfunksjonen plutselig ikke fungerer.

Organet i det indre øret, som vanligvis sørger for at et menneske er i balanse, virker ikke på høyresiden. Som om ikke det er nok, er han døv på det venstre øret.

– Og dessuten har jeg kraftig tinnitus i begge ørene, legger han til.

Legen har definert ham som 40 prosent invalid.

Joakim Aune Født: 10. august 1993 Kommer fra: Ranheim i Trondheim Klubb: Byåsen og Trønderhopp Personlig rekord: 171 meter fra prøvehopping i Vikersund. Bakgrunn: Er på Toppsatsingslaget til Norges Skiforbund. Gjorde det så bra i Kontinentalcupen (fire pallplasser) denne sesongen, at han fikk kvoteplass i verdenscupen ut året. Derfor kom han med i Raw Air.

Joakim Aune har måttet lære å ta signalene, for det kan plutselig hende at han blir svimmel. Det passer svært dårlig, spesielt hvis han står på toppen av tårnet for å ta sats i 100 km/t.

– Ja, jeg har opplevd å bli veldig, veldig svimmel, og i tillegg har synet kommet litt bort. Jeg har kjent at det er i ferd med å forsvinne.

– Hva har du gjort da?

– Jeg har hoppet. Det skjedde i Granåsen i fjor. Jeg husker ikke så mye fra selve hoppet, for det gikk på automatikk, men det var helt uforsvarlig.

Åpenhet oppleves riktig

Aune synes det er fint at omgivelsene får vite «hva han lider av».

Han merker når en slik tilstand av ubalanse inntreffer, og hva som kan gjøres for at han skal roe seg ned.

– Når jeg kjenner at noe er på gang, må jeg bare slappe av.

Han tar ikke medisiner, for det virker ikke.

– Det jeg har, er permanent, en konstant liten svimmelhet som kan gå opp og ned alt avhengig av belastningen. Jo mer stress og trøkk det blir, jo verre kan det bli for meg.

– Det å være toppidrettsutøver kan jo nettopp føre til mye stress og stor pågang. Hvordan takler du det?

– Jeg må være flink til å slappe av mellom slagene. Hvis jeg bare får et kvarter eller en halvtime, så bruker jeg den tiden til å sove så mye jeg kan.

Tenkte at nok var nok

Han vurderte å legge opp etter forrige sesong, og sa til seg selv at nok var nok.

– Det tar på å forberede seg, men når man har gjort det så bra i Kontinentalcupen (COC), fikk jeg lyst til å være med videre.

Han har prøvd å studere ved siden av, men det måtte han kutte ut. Totalbelastningen ble for stor.

Plutselig inne i varmen

Aune, som startet med skihopping fem år gammel hjemme i Trondheim, fikk innpass på det høyeste nivået nettopp fordi resultatene fra Kontinentalcupen var så bunnsolide

Nå hopper han i renn med verdens mest kjente skihoppere. I Holmenkollen ble det verdenscupdebut, men ikke nok med det. Han skaffet seg allerede de første verdenscuppoengene. Det betyr at han også får klarsignal til å hoppe skiflyvning i Vikersund, der det første, tellende rennet er allerede fredag.

– Hva mener du selv er din styrke?

– Jeg har en vilje som sier at jeg ikke skal gi meg.

PS. Aunes søster Malin spiller på landslaget i håndball og tok EM-gull før jul.