Hopplegenden ble rørt av Tandes triumf: – Like stort som å vinne et mesterskap

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: 58-åringen fra Toten har selv vunnet i Garmisch-Partenkirchen. Det er nå 35 år siden, men det var en opplevelse for livet.

– Det største enkeltrennet å vinne er Kollen. Men å vinne nyttårshopprenn er helt spesielt. Det er det viktigste rennet i Hoppuka. Å vinne her er helt på høyden med å vinne et mesterskapsgull, fortalte en gledestrålende Roger Ruud på sletten etter at en norske seieren var sikret.

Har troen på Tande

Nå har han veldig store forhåpninger til 22-åringen fra Kongsberg.

– Innsbruck er en spesiell bakke. Kommer han seg gjennom Innsbruck, kan dette gå hele veien.

Den lett aldrende hopphelten tror ikke at Tande kommer til å få problemer med å takle seieren.

– Du trenger ikke å nullstille deg etter noe slikt som dette. Da er du i flytsonen og kan bare kjøre på. Når Hoppuka er ferdig kan du slippe deg ned, sa Roger Ruud.

Ble rørt

Han forteller at han virkelig hadde troen på Kongsberg-hopperen denne første 2017-dagen.

– Jeg var litt spent på hvordan han skulle takle det å sitte igjen på toppen, men når du sitter der så vet du at du har vært best etter første omgang. Jeg pleide å si det til meg selv at «Roger, nå sitter du her fordi har vært best. Ta det helt med ro, dette går fint», fortalte Ruud som innrømmet at han ble rørt da det var klart at det ble norsk seier.

