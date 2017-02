Hver fjerde nordmann tror norske utøvere blir dopingtatt i ski-VM

Saken oppdateres.

LAHTI: I en fersk undersøkelse foretatt av Respons Analyse, på oppdrag for Aftenposten, kommer det frem at 23 prosent tror norske utøvere vil teste positivt under mesterskapet i Finland.

Sammenligner man med tall fra 2011, i forkant av ski-VM på hjemmebane, var det kun seks prosent som mente det samme.

Samtidig sier også 60 prosent av de spurte at de tror utlendinger vil bli tatt i doping i Lahti.

– Det er veldig mange som ikke har tiltro til utøverne, uansett om de er norske eller utenlandske, kommenterer Mads Kaggestad, ekspertkommentator i TV2.

– Jeg synes tallene er vanvittige, spesielt når det gjelder tilliten til konkurrentene våre. Spørsmålet er bare om de tror det er én eller alle som har dopet seg. Det sies det ikke noe om.

Færre som er dopet enn på lang tid

Kaggestad tror selv det er utøvere som kommer til å starte i VM som sannsynligvis har dopet seg eller er dopet.

– Men jeg tror det er færre enn på lang tid. Jeg har tillit til de norske, særlig når de får ryddet opp i det som ble påpekt i granskningen.

Den tidligere sykkelrytteren får noe positivt ut av undersøkelsen.

– Det kan jo være slik at nordmenn har stor tillit til antidopingarbeidet og tror at utøvere som jukser kommer til å bli tatt.

– Men hva skyldes den svekkede tilliten til VM-deltagere?

– Det er typisk at når det har vært mange skandaler og saker om doping i idretten de siste ti årene, er det ikke unaturlig at tilliten til utøverne er svekket, sier Kaggestad og fortsetter:

– På den annen side vet vi ikke hva de som bare venter på at norske utøvere skal bli tatt i juks, tenker på. Hva slags doping er det man snakker om? Tror de at langrennsløpere kommer til å fortsette å bruke astmamedisin i så store doser? Hva er det egentlig man frykter?

– Frykter du noe?

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror at ski-VM vil være renere enn noensinne. Antidopingarbeidet blir bare sterkere og sterkere, WADA blir tøffere og tøffere, mer og mer uavhengig. Mange er redd for å bli tatt. Det er mer systematisk testing og bedre testing.

Overrasket over svarene

– Jeg synes nok det er overraskende at det er så stor endring i folks tillit, sier lege Inggard Lereim, som sitter i Norges idrettsforbunds etiske råd, og dessuten er fungerende leder av den medisinske komiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Har fått mye negativ kritikk

Lereim skal ikke til ski-VM denne gangen, men har hatt sentrale roller i en rekke VM og OL. Han har jobbet med antidopingarbeidet i Norge siden 1975, internasjonalt siden 1980. Ikke minst som sjef for dopingkontrollen under VM i Trondheim i 1997, og som medisinsk under Lahti-VM i 2001.

Trønderen tror forklaringen på nordmenns svekkede tillit til norske VM-deltagere kan være denne:

– Det har vært så mye publisitet omkring doping og antidoping generelt, ikke minst på grunn av det som har skjedd i russisk idrett. De norske sakene har ikke gått upåaktet hen i Norden, sier Lereim, og sikter til dopingsakene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

Han følger finske og svenske aviser hver dag.

– I den sammenheng er det ikke en eneste dag uten at det er en negativ kommentar retning Norge.

Har ikke mistet troen

– Men nettopp på grunn av all publisiteten tror jeg for første gang at vi ikke får en eneste positiv dopingprøve i Lahti – fra noen. Det er første gang jeg våger å si det.

Lereim begrunner dette med at han er overbevist om at all oppmerksomhet er avskrekkende:

– Jeg tror alle nasjoner har skjerpet seg. Det er et dristig håp jeg har her.

Undersøkelsen Undersøkelse gjennomført fra 6.– 8. februar 2017

Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju

Antall intervjuer: 1000

Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hoved frekvensene.

Oppdragsgiver: Aftenposten

Byrå: Respons analyse

Må flagge hva skiforbundet står for

Sportssjef Vidar Løfshus i Norges Skiforbund kommenterer undersøkelsen slik:

– Det er trist at tallene viser økt mistillit til VM-deltagerne. Kanskje noen føler de har mindre tillit til hele systemet på grunn av det som har skjedd den siste tiden.

Han mener at Skiforbundet sterkt ønsker å bidra til at tiltroen øker igjen.

– Det er fortsatt bare å flagge at vi er veldig for et godt antidopingarbeide og antidopingsystemer. Vi selv må bli enda bedre, og det som kom frem i rapporten som ble lagt frem nylig, var at utøverne ønsket bedre oppfølging i antidopingarbeidet. Det må vi sikre at skjer.

Forstår det som skjer

I ski-VM er det også kombinert og hopp.

Bjørn Einar Romøren er markedssjef i hopp, en gren innunder Skiforbundet.

–Vi må stikke fingeren i jorden og innse at vi har hatt to saker som har påvirket folks holdninger, selv om de ikke er tradisjonelle dopingsaker.

– Da må vi i idretten være ydmyke, og jeg forstår at tallene går i været, sier han.

Romøren mener at norsk hoppsport ikke har hatt noen aktive som har testet for prestasjonsfremmende midler, men at det har vært skihoppere som er tatt for å ha brukt «partydop».

Den tidligere storhopperen sier at han i sin tid som aktiv var glad for at han tilhørte en idrett der han slapp å tenke på at han måtte dope seg for å være best.

– Jeg slapp også å skule på konkurrentene fordi jeg visste at de tenkte akkurat det samme.

Interessen holder seg

På spørsmål i undersøkelsen om nordmenn er blitt mindre interessert i å følge med i skiidretten generelt, er det ingen store endringer. 71 prosent sier at interessen er den samme som før.

Faglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons analyse har hatt ansvaret for undersøkelsen.

– Betyr svarene at folks meninger har endret seg på grunn av det som har skjedd i høst og sommer med Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug?

– Det er nærliggende å tro at det har hatt innvirkning.

– Kommentator Harald Stanghelle i Aftenposten skrev nylig at det er grunn til å være skeptisk til resultater av meningsmålinger?

– Stanghelle skrev at det bør være en advarsel til mediene om at man ikke må blåse opp enkeltmålinger for mye. Han sa også at det er viktig å se på trender, det vil si endringer over lang tid, sier fagsjefen, og fortsetter:

– Vi ser i denne målingen en tendens over tid at folks holdninger til doping i skiidretten har endret seg.

Får en økning i antall dopingsaker

Anders Solheim, leder av Antidoping Norge, vil ikke kommentere meningsmålingen, men opplyser følgende:

– Sammenlignet med året før, har vi i 2016 generelt flere dopingsaker uavhengig av idrett og nivå. Og det er saker som også har involvert topputøvere.

Solheim sier videre at de nye tallene vil bli lagt frem i årsrapporten som kommer i månedsskiftet april-mai.

Rapporten for 2015 forteller for øvrig at det var 13 påtaleavgjorte saker. De omhandlet primært anabole steroider og stimulerende midler. Ski hadde én av disse sakene, boksing hadde flest med tre, basketball to.