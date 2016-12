Idrettsåret 2016: Dopingsjokk, Island- eventyret og Berges rørende hyllest i OL

Saken oppdateres.

Sportsåret 2016 har vært ekstremt begivenhetsrikt, med både et OL, VM på hjemmebane og EM-sluttspill i Frankrike. I tillegg har to norske skiløpere vært involvert i dopingsaker, noe som vil bli husket som noen mørke måneder i norsk skihistorie.

For norsk idretts del har året kanskje ikke vært det aller beste. Men vi har vært vitne til overraskelser, utrolige prestasjoner og sett at norsk idrett har mye å by på, også i fremtiden.

1: Berge brøt for sin døde mor og vant OL-bronse

Vi begynner med årets kanskje mest rørende øyeblikk. Bryteren Stig André Berge jaktet OL-medalje i sitt tredje mesterskap. Han røk ut tidlig, men kom inn igjen og fikk bryte om bronsemedalje. Den kampen vant han.

– Mamma, vi klarte målet vårt, sa 33-åringen, rørt til tårer.

Berge hadde nemlig mistet moren sin i februar. Hun har betydd mye for hans karriere.

– Mamma har alltid vært en så viktig del av min satsning. En av de siste setningene til mamma var at jeg skal fullføre målet vårt, forklarte Berge overfor Aftenposten.

2: Carlsens tredje strake

Noen ting endrer seg, mens andre ting forblir slik de er. Magnus Carlsen er fortsatt verdens beste sjakkspiller. 26-åringen vant sin tredje strake verdensmestertittel i New York i november.

Men denne gangen ble det mye mer dramatisk enn de foregående oppgjørene. Russiske Sergej Karjakin satte Carlsen virkelig på prøve i mesterskapet, som endte med omspill etter at de 12 opprinnelige partiene endte 6–6. I omspillet var Carlsen best, og hylles spesielt for sitt siste og avgjørende trekk.

– Dette er det soleklart vanskeligste verdensmesterskapet jeg har spilt.Tvangstankene meldte seg. Før parti åtte var jeg alltid sikker på at dette skulle gå, men etter det tapet ble jeg veldig usikker. Det var vanskelig å fortelle seg selv at det skulle gå bra, sa Carlsen etter at tittelen var sikret.

3: Leicesters utrolige sesong

I mai skjedde det ytterst, ytterst få hadde turt å satse på foran Premier League-sesongen: Leicester City FC ble engelske ligamestere.

Mens storlagene som Arsenal, Tottenham, Chelsea og Manchester City feilet, så det ut som Leicester bare seilte på en stor bølge av selvtillit. Angriperen Jamie Vardy ble kåret til sesongens beste spiller.

— Dette er så uvirkelig. Det var så veldig liten mulighet for at dette skulle skje. De sto i 5000 i odds før sesongen, sa Petter Myhre i TV 2s studio.

Nå er imidlertid blåtrøyene i en dalende kurve. Da 18 seriekamper var spilt av årets sesong, lå de 16. plass i ligaen, bare tre poeng unna en nedrykksplass.

4: Russland-sjokket

I sommer la en uavhengig granskningskommisjon satt av Verdens antidopingbyrå (WADA) frem sine funn om doping i russisk idrett. Der kom det frem flere rystende avsløringer:

Blant annet skal Moskva-laboratoriet forsøkt - gjennom et statlig finanisert system - å skjule dopingtatte, russiske utøvere. Sotsji-laboratoriet brukte en metode for å bytte dopingprøver. I tillegg skal sportsdepartementet i landet konstruert, overvåket og kontrollert manipuleringen.

Del to av McLaren-rapporten ble lagt frem i desember, der det kom frem at over 1000 russiske utøvere fra 30 ulike idretter deltok i et systematisk dopingprogram.

— Noe verre enn dette kunne vi ikke tenke oss. Det er doping satt i system, og dirigert av staten. Det er et sjokk, men dessverre er det ikke helt uventet. Vi håpet i det lengste at det ikke skulle være så ille, sa IOC-medlem Gerhard Heiberg (77) til Aftenposten i sommer.

Onsdag meldte New York Times at Russlands antidopingsjef innrømmet systematisk doping. Senere hevdet russiske myndigheter at saken var basert på uriktige opplysninger og feilsitering:

5: Den utrolige Ingebrigtsen-familien

Henrik Ingebrigtsen (25) har for lengst markert seg i internasjonal friidrett, med både gull, sølv og bronse i EM. Men vi har tydeligvis mye mer i vente. Først og fremst av hans lillebror Filip (23) som i sommer overrasket alle og ble europamester på samme distanse som sin storebror, 1500 meter.

Dermed var han også et av de store OL-håpene. Men det fikk kort levetid etter at unge Ingebrigtsen brøytet seg vei på oppløpet i et av de innledende heatene tilsynelatende tok seg videre, men ble disket.

Så både Henrik (25) og Filip (23) har allerede satt sitt preg på internasjonal friidrett. Men bak dem kommer yngstebror Jakob (16) - som fort kan bli den beste av dem. Han har satt aldersrekord etter aldersrekord, og i desember ble han U20-europamester i terrengløp som den yngste på startstreken. En utrolig prestasjon.

– Henrik var den første som brøytet vei og viste at det var mulig. Så fulgte Filip opp. Da passer det jo perfekt at jeg kommer og topper alt, sa Jakob Ingebrigtsen til Aftenbladet i høst.

6: De norske dopingsjokkene

Så til det som har vært den mørkeste delen av det norske idrettsåret: I sommer ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby hadde brutt antidopingregelementet ved to anledninger i 2014 og 2015. Han hadde tatt for mye av astmamedisinen salbutamol.

Sundby fikk to måneders utestengelse og sonet sin straff. Han er tilbake i langrensssporet, og vant 15-kilometeren på Lillehammer i verdenscupen. Det var tydelig at det betydde mye for en langrennsløper som har hatt en tøff sommer og høst.

I kjølvannet av Sundby-saken har det vært stort fokus rundt langrennslandslagets bruk av astmamedisin. Aftenposten avslørte i høst at norske løpere tar astmamedisin i smøretraileren under skirenn.

Så kom den andre bomben en helt vanlig formiddag i oktober. Skiforbundets kick-off ble avlyst på kort varsel. Grunn: Therese Johaug hadde testet positivt for stoffet clostebol .

28-åringen har forklart at hun har fått i seg stoffet gjennom bruk av salven Trofodermin på solforbrent leppe, noe hun slet veldig med på treningsleir tidlig i høst. Det var en forklaring påtalenemnda i Antidoping Norge trodde på, og la ned påstand om 14 måneders utestengelse for Johaug. I så fall rekker hun nesten akkurat OL i Pyeongyang i 2018.

Høringen for Johaugs dopingsak er fastsatt til 25–27. januar.

7: Overraskelsen Island sjokkerte alle

Islands vikinger, anført av Lars Lagerbäck, overrasket alle i sommerens europamesterskap i fotball.

Først tok de seg videre fra gruppespillet. Så slo de ut England og tok seg til kvartfinale. Der ble de imidlertid regelrett banket av vertsnasjonen Frankrike, men islendingene ble likevel hyllet som helter etter historiens beste prestasjon av landets A-landslag.

Og like bemerkelsesverdig som fotballsensasjonen, var islendingenes «viking-klapp». Den tok verden med storm. Essensen er at spillerne og tilskuerne sammen jubler med hendene i været, før det utbryter en slags viking-lyd og klapper hendene sammen.

– Island-fansen skremmer tv-seerne med perfekt synkronisert heiing, skrev engelske The Independent.

Et annet fenomen som gikk viralt under EM var for øvrig «Will Grigg’s on fire». Nord-iren spilte ikke ett eneste minutt under mesterskapet, men ble ansett som en helt ene og alene på grunn av sangen .

8: Høgmo-nedturen

Det begynte i og for seg med den gedigne nedturen da Norge tapte for Ungarn i playoffen om EM-spill i fjor høst. Men nedturen fortsatte da Norge begynte på VM-kvalifiseringen i september.

Etter tre begredelige tap og kun en seier mot lilleputten San Marino, var det klart: Per-Mathias Høgmo er ferdig som norsk landslagssjef. Det er fortsatt ikke klart hvem som tar over tømmene for et norsk landslag som bare må forsøke å bli bedre.

9: VM-gullene på hjemmebane

I mars gikk VM i skiskyting i Holmenkollen. For et norsk landslag som stadig møter sterkere konkurranse i skiløypene, hadde vi ingen soleklare gullfavoritter - slik vi kanskje har hatt tidligere.

Johannes Thingnes Bø sikret et norsk gull på herresiden, foruten (selvsagt) stafettgullet. Kongen av skiskyting, Ole Einar Bjørndalen, viste igjen at han aldri blir virkelig gammel. 42-åringen tok to sølvmedaljer og en bronse, samt gull på stafetten.

På kvinnesiden hadde vi heller ingen soleklare gullfavoritter. Da var det perfekt at Tiril Eckhoff skjøt to fulle hus og gikk forrykende i sporet - til VM-gull i sprint. I tillegg sikret de norske jentene gull på stafetten.

Alt i alt et perfekt VM på hjemmebane.

10: Norges OL-tårer - og revansjen i EM

Vi er veldig bortskjemte når det kommer til håndball her i Norge. Håndballjentene er i en egen klasse internasjonalt, og plukker stort sett det som er av gull i mesterskap. Men i OL kom nedturen. De norske jentene måtte nøye seg med «bare» bronse.

De norske jentene var utrøstelige etter å ha røket i semifinalen.

— Jeg er fullstendig knust, sa stjernespilleren Nora Mørk, som gikk glipp av det foregående OL-gullet på grunn av skade.

Noen få måneder senere kom revansjen. De norske jentene møtte Nederland i EM-finalen, som ble en skikkelig dramatisk kamp. Men de norske jentene viste igjen at de er Europas beste i håndball.

11: Den tragiske flystyrten

Det er ikke ofte idretten blir så direkte hardt rammet i ulykker som dette. I slutten i november våknet vi opp til at et fly som skulle frakte det brasilianske laget Chapecoense til finalen i Copa Sudamerikana, hadde styrtet .

71 omkom i flystyrten. Bare seks overlevde.

— Dette er uten tvil den største tragedien i brasiliansk idretts historie, sa Leonardo Doria som er ansvarlig for nettstedet heiabrasil.no, og er seniorrådgiver i integrerings— og mangfoldsdirektoratet. Han er også født og oppvokst i Rio de Janeiro.

Forsvarsspilleren Alan Ruschel var en av de få overlevende.

– Ord kan ikke beskrive det jeg føler. Det er en stor glede å være her igjen. Samtidig er jeg i sorg fordi jeg har mistet så mange venner, sier Ruschel.

12: Rosenborg gjør Norge til sitt herredømme

Mye tyder på at Rosenborgs storhetstid er tilbake. Kåre Ingebrigtsens menn vant i år som i fjor både ligaen og cupen, og virker å være nærmest uovervinnlige på norsk jord.

I år ble seriegullet i praksis sikret allerede i september.

— Nå er jeg utrolig stolt. Gjengen har stått på knallhardt i mange måneder, og det er en enorm prestasjon, sa Kåre Ingebrigtsen.

Så kom altså cupgullet, mot Kongsvinger på Ullevaal. Med det ble Rosenborg historiske. Ingen har før dem klart å vinne «the double» - altså cup og serie - to ganger på rad.