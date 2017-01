Jansrud om skadeplaget Svindal: – Han legger ikke opp

Saken oppdateres.

KITZBÜHEL: Det er ett år siden Aksel Lund Svindal reiste seg etter sitt grusomme fall i Kitzbühel-utforen og vinket til publikum.

Det hadde tilsynelatende ikke gått så galt som man fryktet. Men det bar likevel rett til operasjon i Innsbruck, og tirsdag måtte legene igjen inn i kneet hans. Så spørsmålet alle stiller seg er: kan han virkelig komme tilbake én gang til.

– Jeg blir virkelig forundret om han ikke gjør det, sier pappa Bjørn Svindal til Aftenposten i resepsjonen på Hotel Tiefenbrunner i Kitzbühel. Det er her de norske løperne alltid bor under Hahnenkammrennene.

Pappa Svindal er her, mens sønnen er nyoperert hjemme i Oslo.

– Jeg hadde en avtale med Aksel om å møte ham i Innsbruck på mandag. Det var bare jeg som holdt den avtalen, humrer pappa Svindal. Han er ikke i tvil om at sønnen kan gjøre nok et vellykket comeback i verdenstoppen.

Jansrud: Ble overrasket

Kjetil Jansrud bare nikker og sier «hundre prosent ja » når vi spør Vinstra-gutten om han også har troen på å få se Aksel Lund Svindal kjempe om seier i Die Streif (utforløypa i Kitzbühel) og for eksempel neste års OL i Sør-Korea.

– Aksel har nok ingen planer om å legge opp mens han er skadet. Det går mye på respekt for den karrièren han har hatt, for yrket, men mest respekten for å være et konkurransemenneske, sier Jansrud og fortsetter:

– Jeg ble litt overrasket da han valgte å ikke prøve seg i Wengen forrige helg, men reiste hjem i stedet. Han kjørte jo greit på trening til tross for at han hadde noen smerter. Men så fant de altså ut hvorfor han hadde smerter, og det er gjort noe med. Det var et problem som nå er fikset. Den jobben han nå skal gjøre er mye mindre enn om det hadde vært problemer med korsbåndet i tillegg (slik det var for ett år siden red.anm.).

- Du har også hatt store problemer, både med rygg og korsbånd. Skjønner du «vanlige» folk som lurer på om dette virkelig er så gøy at dere tar sjanser med kroppen dere kan få svi for senere i livet?

– Ja, det gjør jeg jo. Men det er ikke enkelt nå å se konsekvensene 10–15 år frem i tiden. Det er vanskelig å legge bort noe man er ekstremt glad i, for den muligheten at det kanskje kan bli noe trøbbel senere i livet. Men kommer man opp i en situasjon der et medisinsk apparat sier at «du kan bli lam, eller du vil få store problemer senere i livet», så blir det noe helt annet. Men der har jeg ikke vært ennå. Noen «små» skavanker tror jeg de fleste er villige til å ta med seg for å være med her.

– For det er så gøy? – Det er jo det er best på, og det er veldig gøy. Jeg kan bli best på andre ting senere i livet, sier 31-åringen fra Vinstra.

Utfortrening alpint menn onsdag Utfortrening alpint menn i Kitzbühel, Østerrike onsdag: 1) Steven Nyman, USA 1.57,25, 2) Beat Feuz, Sveits 1.57,62, 3) Johan Clarey, Frankrike 1.58,20, 4) Vincent Kriechmayr, Østerrike 1.58,21, 5) Matthias Mayer, Østerrike 1.58,26, 6) Maxence Muzaton, Frankrike 1.58,31. Norske: 16) Kjetil Jansrud 1.58,80, 26) Aleksander Aamodt Kilde 1.59,70, 41) Adrian Smiseth Sejersted 2.00,45. Det var første treningsomgang før lørdagens verdenscuprenn. Det er berammet ny trening torsdag.

– Har en plan

Aleksander Aamodt Kilde er bare 24 år og nesten som nybegynner å regne, men han er like sikker på at han ser Lund Svindal som en hard konkurrent igjen neste sesong.

– Han har alltid en plan bak ting. Med tanke på den situasjonen han er i nå, så har han nok tatt en avgjørelse som satt langt inne. Jeg er sikker på at han kunne fortsatt å kjøre med smerter, men da hadde kanskje ikke karrièren vart mer enn ett år. Nå tror jeg han har en langsiktig plan, og det er bare å glede seg til han kommer tilbake. Det spesielle med ham er ikke bare at han kommer tilbake etter store skader, men at han kommer tilbake på toppen, sier Aamodt Kilde.

P.S. De norske fartskjørerne tok det helt med ro på den første gjennomkjøringen i Die Streif onsdag og var langt bak amerikaneren Steven Nyman. Men ingen fare, de bremset med vilje. Fredag er det super-G, lørdag utfor og søndag slalåm i Kitzbühel.