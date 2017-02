Jansrud ute med sykdom to dager før første VM-øvelse

Saken oppdateres.

Tilløp til dramatikk før mandagens pressemøte med de norske fartsalpinistene i St. Moritz: Presseansvarlig Espen Graff kunne opplyse at Kjetil Jansrud var begynt å hoste og harke, så planene måtte legges om.

Det var opprinnelig planlagt en times pressekonferanse der både norske og utenlandske medier skulle få en til en-intervjuer med Jansrud, men de planene ble skrinlagt bare noen få minutter før pressemøtet. Dermed ble det et mye kortere møte med mannen som er Norges største håp både i super G (onsdag) og utfor (lørdag). I tillegg tok Jansrud også Norges eneste medalje under forrige VM i Beaver Creek, sølv i kombinasjonen.

Marc Strauss, som er alpinistenes medisinske ansvarlige under mesterskapet, tok imidlertid dramatikken kjapt ned:

– Han er bare forkjølt. Hoster litt og hører dårlig på et øre. Ingen fare. En ren forkjølelse.

– Du frykter ikke en influensa, den har jo herjet i det siste i Norge i hvert fall.

– Neida, han er vaksinert. Dette går greit, beroliget Strauss.

Og hovedpersonen selv nektet å overdramatisere:

– Jeg er 50 prosent pjusk og har 50 prosent mannesyke, sa han med et stort smil før han la til:

– Hva betyr dette for VM ?

– Sannsynligvis ingenting. Jeg har kjent litt på det noen dager, og så har det eskalert i dag, forklarte Vinstra-alpinisten til et samlet norsk pressekorps.

Jansrud kommer inn i årets VM, som han gjorde for to år siden, som sesongens beste fartskjører. Spesielt i super G har han vært veldig god denne sesongen med tre verdenscupseire.

– Jeg føler jo litt på presset, det innrømmer jeg. Situasjonen er litt lik som den var for to år siden. Da ble jeg fire i super G, nå er det medaljer det handler om – kun det. Og da er selvsagt ikke denne lille sykdommen optimal, men i alpint klarer man fint å mobilisere for to minutters kjøring uansett. Det er i hvert fall ingen sjanse for at jeg skal stå over noe her, sa Jansrud.

