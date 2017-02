Jansrud vant Kvitfjell-utforen

Saken oppdateres.

Kjetil Jansrud kunne juble for verdenscupseier på hjemmebane. Vinstra-løperen vant utforrennet i Kvitfjell.

– Det er deilig å vinne på slike dager. Fantastisk, sa Jansrud til NRK etter at de sterkeste konkurrentene hadde kjørt.

Han leder nå utforcupen. Jansrud er 33 poeng foran italienske Peter Fill før det siste utforrennet i Aspen. Fill ble annenmann lørdag, åtte hundredeler bak vinneren. Sveitseren Beat Feuz ble treer, 14 hundredeler bak.

Jansrud ble nummer tre i fredagens utforrenn, også det i Kvitfjell, men lørdag var ingen raskere enn 31-åringen. Han tok med det sin 19. verdenscupseier.

Jansrud gikk offensivt ut fra start. Han forsøkte å kjøre en aggressiv linje i det flate partiet midtveis, noe han lyktes bra med. 31-åringen gjorde en feil mot slutten, men kjørte likevel inn til klar ledelse, 74 hundredeler foran daværende leder Vincent Kriechmayr fra Østerrike. Østerrikeren ble siden passert av flere, deriblant Fill og Feuz.

– Spennende

– En kanonrunde av Jansrud. Han er kongen av Kvitfjell, sa Andreas Toft og Lars Elton Myhre i NRKs kommentatorboks.

Jansrud sa følgende til NRK like etter målgang:

– Dette blir spennende. Problemet er feilen jeg gjorde helt mot slutten. Den kan koste meg seieren, sa Jansrud. Den frykten var altså ubegrunnet.

Aleksander Aamodt Kilde fikk det ikke helt til å klaffe. Han kjørte bra på slutten, men var 63 hundredeler bak lagkameraten i mål. Det holdt til åttendeplass.

– Kilde la igjen for mye tid på toppen, konstaterte NRKs kommentatorer.

– Håper det holder

– Får håpe det holder for Kjetil, selv om han gjorde en feil på slutten. Han kjørte helt strålende. For min del traff jeg greit, men tapte litt for mye i de partiene der det «slo» mye. Jeg får håpe det holder til en plassering blant de ti beste, sa Kilde til statskanalen.

– Jevnt OK fra min side. Jansrud fortjener seieren i dag, sa Kilde til NTB i målområdet.

Kilde klarte heller ikke en topplassering fredag.

Det er kun Jansrud og Lasse Kjus som har vunnet utforen i Kvitfjell av de norske herreløperne. Jansrud har vunnet én gang tidligere (2014).

(©NTB)