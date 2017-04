Kollensøndagen kan bli ofret i Raw Air-forhandlinger

Saken oppdateres.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er forberedt på heftige Raw Air-diskusjoner under FIS' vårmøte i Zürich i helgen.

– Vi er forberedt på innspill om at vi må vurdere Kollensøndagen. Det er en teoretisk mulighet for at den ryker, sier Bråthen til NTB.

– Det viktigste for oss er å beholde Raw Air-formatet og beholde renn i fire bakker. Vi vil ikke oppfattes som rigide av den internasjonale hoppfamilien. Reisebelastning er spilt inn. Hopperne vil hoppe ti dager på rad, men det er kanskje mer hensiktsmessig å starte i Trondheim. Det er det vi er blitt fortalt hittil, sier en spent Bråthen.

– Hva tenker du om å droppe Holmenkollens legendariske søndagsrenn?

– Raw Air-turneringen er viktigere enn nostalgien, svarer Bråthen.

Vårmøtet tar ingen endelige beslutninger, men legger sterke føringer før FIS skal ta de endelige beslutningene senere i år.

Starter like etter OL

Etter planen skal Raw Air komme midt i mars, akkurat som denne sesongen. Den norske hoppturneringen arrangeres dermed like etter vinter-OL i Sør-Korea.

– Kan det være aktuelt å sette inn søndagsrennet i Kollen utenom Raw Air?

– Nei, det tror jeg ikke er aktuelt. Det blir vanskelig å få på plass i en terminliste full av hopprenn, bemerker sportssjefen.

Han kommer til å fighte knallhardt for at Raw Air-finalen fortsatt skal gå i Vikersund.

– Vi får utelukkende konstruktive innspill. Vi er forberedt på det meste, men vil gjerne avslutte i Vikersundbakken. Det er en tydelig signatur på en stor hoppturnering, sier sportssjefen.

Jobber for regelendring

Et par renn i Raw Airs debut ble utsatt som følge av vind før solen gikk ned.

– Det er kommet noen forslag om andre starttidspunkter, for å gjøre oss mindre sårbare for vind. Det kan bli start tidligere på dagen eller flere kveldsrenn, sier Bråthen.

FIS-reglene stoppet drømmen om å hoppe etter sammenlagtlisten i det siste rennet i Vikersund i debutåret.

– Vi jobber helt klart for å få inn en regelendring der. Tenk den dramaturgien vi kan skape ved at hopperne setter utfor ut ifra hvor de ligger i sammendraget, sier Bråthen ivrig.

Vil flytte dommerne

Han tror ikke det blir endret regler slik at man får se hopp over 260 meter i Vikersund kommende vinter.

– Det ser vanskelig ut, medgir Bråthen.

Derimot lover han full kamp for å flytte noen av dommerne i bedre posisjon. Slutten av verdenscupsesongen var preget av flere merkelige dommeravgjørelser, hvor fall ikke ble oppdaget av dem som satt i dommertårnet.

– Vi skal ikke droppe dommerne, men gjøre dem enda viktigere. De må fremstå helt annerledes og stå der hopperne kommer inn for landing, sier Bråthen.

