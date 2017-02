Kombinertgutta digger at trønderværet slår inn i Lahti

Saken oppdateres.

– Jeg ble glad for drittværet. Vi takker for alt fuktig vær som kommer, sier Jørgen Graabak.

– Det blir bra med raskere føre. Mer «slipp» i skia passer meg veldig bra. Jeg tror trønderværet er til vår fordel, sier Magnus Moan.

Bedre utstyr på plussgrader

Væromslaget ble tema på pressemøtet foran konkurransen i den store bakken i morgen onsdag. Og årsaken til at kombinertgutta liker at mange minusgrader er blitt til et par plussgrader er ikke bare på grunn av at det minner sterkt om vinterværet hjemme i Trondheim.

– Det er ingen hemmelighet at tyskerne har vært veldig flinke på det såkalt kaldføre. Der har i hvert fall ikke jeg hatt gode nok ski de to siste årene. Jeg har veldig mye bedre ski når det blir litt varmere i lufta.

Står over treningen

Espen Andersen og Magnus Krog utgjør det norske laget sammen med Moan og Graabak. Tirsdag trener tre av fire i hoppbakken. Veteranen Moan står over – til tross for at følelsen i den store bakken ikke er noe mer enn «helt ok».

– Jeg gjør det helt bevisst for å få samme inngang som i den lille bakken. Kroppen var helt i bånn i går, jeg var helt utladet etter rennet i den lille bakken. Men i stedet for å jage godfølelsen – som jeg allerede har – velger jeg å bygge overskudd.

Har troen

I Falun for to år siden ble Moan nummer fire etter konkurransen i den store bakken, kun 15 sekunder bak gullet. Nå har han god tro på en ny pallplass.

– Jeg har sjelden reist inn i et mesterskap med så mange gode hopp i bagasjen, og vært så avslappet. Får jeg ut mitt beste fra treningen i konkurranse, kan det bli veldig spennende, sier han.