Kombinertgutta sjanseløse på VM-medalje

Saken oppdateres.

Den svake hoppingen ble skjebnesvanger for de norske kombinertgutta som aldri var med i medaljekampen på langrennsdelen. Johannes Rydzek sikret tysk gull.

Espen Andersen lå best an av de norske på 18.-plass etter hoppingen, men 58 sekunder opp til lederen Eric Frenzel ble for mye.

Enda lenger bak jaget en norsk trio med Mikko Kokslien, Jørgen Graabak og Magnus Krog. De tre kom seg så vidt opp i gruppen som kjempet om bronsemedalje, men dessverre var det slutt på kreftene da tempoet ble skrudd opp på sisterunden.

Firedobbelt tysk

Langt foran bronsekampen tok regjerende verdensmester Johannes Rydzek knekken på landsmann Eric Frenzel i kampen om VM-gullet. De to sørget for tysk dobbeltseier.

Bak dem var Björn Kircheisen sterkest i kampen om bronsen. Han sørget for heltysk pall. Og som ikke det var nok – på fjerdeplass fulgte landsmannen Fabian Riessle.

Beste norske ble til slutt Magnus Krog som gikk et sterkt langrenn. Han endte på 10.-plass, 45,3 sekunder bak vinneren. Graabak gikk også brukbart på ski og endte på 11.-plass.

Kokslien ble nummer 13, mens Andersen kom på 25.-plass.

