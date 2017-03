VM-trener fra Norge måtte reise hjem

Saken oppdateres.

– I en ideell verden hadde jeg fortsatt vært i Lahti, det er det ingen tvil om. Men jeg har et barn som er innlagt på sykehus med en sjelden sykdom. Nå har vi startet utredning og behandling, og da ble VM raskt «bare et skirenn», selv om det er et mesterskap, sier kombinertlandslagets hovedtrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen.

Stor støtte i laget

Ingebrigtsen, som kun kalles «BK» i kombinertmiljøet, kom også noe senere til Lahti enn resten av laget. Søndag returnerte han til Trondheim. Han forteller om et landslag med stor forståelse for hans og familiens situasjon.

– Gutta sa til meg at de hadde stor forståelse, og at de støtter meg 110 prosent. Vi har jobbet ganske lenge sammen i det teamet som er der nå, og begynner å bli ganske samkjørte. Selv om jeg ikke er i Lahti, har vi tett kontakt på telefon og Skype, sier han.

«Håp i hengende snøre»

Hovedtreneren er optimistisk med tanke på det norske lagets muligheter i onsdagens individuelle konkurranse i den store bakken.

– Det er håp i hengende snøre. Med litt klaff kjemper vi om en medaljeplass. Kanskje er det Jørgen, Magnus og Magnus som har det største totalpotensialet. Jørgen har vært den som har hoppet best over tid, og som kan være helt i front hoppmessig. Også Krog og Moan har vært gode i enkelthopp. Får de klaff i bakken, er vi livsfarlige. Langrennsformen er i hvert fall veldig god hos alle de tre, sier han.