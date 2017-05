Den norske stjernen spiller ikke bare for VM-kvartfinale. Han spiller også for sin neste jobb.

Saken oppdateres.

PARIS: VM er gøy, VM er tur med gutta, VM er jobb og VM er også et sted man kan øke sin egen markedsverdi som hockeyspiller.

– Det er alltid gøy å få spille med disse karene, og det er en morsom avslutning på sesongen, sier Andreas Martinsen sier NHL-proffen som daffer rundt spillerhotellet i utslitte tøfler og shorts etter middagen i går.

Den 26 år gamle trønderen er en av dem som i tillegg til å spille for Norges plass i en kvartfinale, også spiller for sin egen fremtid som hockeyspiller.

Andreas Martinsen Født: 13. juni 1990 Fra: Trondheim Ungdomsklubb: Rosenborg Klubber: Lillehammer, Düsseldorfer EG, Colorado Avalanche, San Antonio Rampage, Montreal Canadiens Landskamper: 49

Hans kontrakt i NHL med Montreal Canadiens går ut til sommeren. Hvem som blir hans neste arbeidsgiver, vet han ikke. Det kan fort bli flere år i den canadiske storbyen, men han kan like fort havne ett annet sted.

I VM får han vist frem flere sider av seg selv og gjøre seg attraktiv til eventuelle friere.

– Jeg får litt mer spilletid på det norske landslaget. Det hjelper på selvtilliten og jeg får vist frem at jeg fortsatt kan behandle pucken.

Kontrakten med Montreal Canadiens ble avsluttet da sesongen var over. Dermed er han som det man i amerikansk idrett kaller en «free agent». Det betyr at han kan gå til hvilken klubb som helst. Men han har tro på at det fort kan handle om nok ett år i den canadiske storklubben.

– Jeg gir ikke opp NHL. Tvert om. Jeg sitter med en følelse av at jeg kommer til å få sjansen. Jeg fikk noen positive signaler etter at sesongen var over, og det virker som om de vil ha meg en sesong til. Derfor venter jeg nå på tilbakemelding fra dem, før jeg gjør noe annet, sier 26-åringen som er oppvokst i Trondheim, men hadde Lillehammer som sin første seniorklubb.

Ikke bare han som takler

I VM får han vist frem flere sider av seg selv og kan gjøre seg attraktiv for eventuelle andre friere.

– Jeg har en helt annen rolle på landslaget enn jeg har hatt i NHL-klubbene. Her får jeg vist frem at jeg kan mer enn å bare fly rundt og takle hardt. Det hjelper på selvtilliten at jeg får vist frem at jeg fortsatt kan behandle pucken.

Nå har han ikke overdreven tro på at VM blir avgjørende for hvor han spiller neste sesong.

– De som måtte være interessert i meg, ser nok ikke så veldig mye på hva jeg gjør i VM. De legger nok mest vekt på det jeg har gjort i NHL gjennom to sesonger.

Han legger ikke skjul på at to år med hockey i verdens tøffeste og beste liga har gitt mersmak. Han forlater ikke Nord-Amerika uten at han er nødt til det.

Tyskland til USA

For to år siden ble han hentet til Colorado Avalanche i NHL fra tysk hockey. Den gang spilte han også VM for Norge, men da var det langt viktigere for ham å vise seg frem.

– Det er jo i VM spillere som ikke allerede er i NHL, får en god mulighet til å vise seg frem.

Da han spilte med den norske isbjørnen på drakten i Ostrava i Tsjekkia i maidagene for to år siden, visste han at det satt speidere fra NHL på tribunen. Han visste at han var aktuell for en klubb, men det hele var ikke klappet og klart.

Han presterte i hvert fall så godt at Avalanche ga ham kontrakten det lenge hadde gått rykter om at han skulle få.

Drømmen han hadde båret på i evigheter med hockeytrening i Leangen ishall, ble virkelighet.

Sendt til farmerlaget

Det begynte tregt i Denver-klubben. Han ble sendt til farmerlaget San Antonio Rampage, men ble etter hvert hentet tilbake. Det ble 55 kamper i den første sesongen.

Like mange kamper ble det i hans andre sesongen i klubben, helt til han på ettervinteren i år ble hentet til Montreal Canadiens.

Plutselig var han hockeyspiller på et av NHLs mest tradisjonsrike lag i en by hvor mange mener at ishockey er religion.

I tillegg kom han fra det dårligste laget i ligaen til det beste. Men det kan fort bli en bråstopp i fremgangen dersom det ikke blir nå kontrakt.

Tøff stil

I Montreal Canadiens har han vært plassert i fjerderekken. Han ble hentet fra Avalanche for å bringe litt tyngde inn i laget. Med sine 190 centimeter og 100 kilo er han en fryktinngytende motstander. Han bruker fysikken bevisst, og da han spilte i tyske Düsseldorf, ble han tildelt en slegge av klubbens tilhengere. Slegga hadde navnet «Martinsens lov».

Hans harde taklinger mot vantet fikk det til å smelle i tyske ishaller. Taklingene satt også i VMs åpningskamp mot Frankrike og det hørtes da Martinsens kjørte franske spillere mot pleksiglass og vant. Det endte selvfølgelig som det ofte gjør, med et tre-fire tilløp til håndgemeng.

– Martinsen er en type spiller som vi trenger flere av i Norge. En som ikke gir seg selv om det er litt motgang i karrièren, sier landslagstrener Petter Thoresen. Og selv om det butter litt akkurat nå, så er trønderen ganske sikker på at det meste kommer til å ordne seg.

– Jeg blir jo bare bedre år for år.

Thoresen er Storhamar-aktuell

Det er ikke bare Andreas Martinsen på det norske laget som er klubbløs for tiden. Norges beste spiller så langt i VM, Patrick Thoresen, spilte i for Zürich i den sveitsiske ligaen sist vinter. Kontrakten er utløpt og han er også på jakt etter en ny klubb.

33-åringen har tenkt tanken om å komme tilbake til Norge og Storhamar. Klubben han vokste opp i.

– Jeg har en god dialog med Storhamar, men ingenting er avgjort. Vi får se hvilke tilbud som måtte dukke opp, sier Thoresen.

