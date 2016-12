Koteng: - Vanskelig å få investorer

Saken oppdateres.

Eiendomskongen, som i flere saker har engasjert seg i byutviklingen, skulle også helst sett at hockeyen fikk en annen tomt – og at hele storhallprosjektet på Øya flyttes til Sorgenfri.

– Hvis engasjerte folk brenner ordentlig for saken, er det absolutt mulig å få til en ny hockeyhall i Trondheim. Det er skøytehallen i Bjugn et eksempel på. Men jeg tror man må satse på «vanlig» finansiering, gjennom blant annet tippemidler.

– For få hockeyflater

Det sier Koteng, dagen etter utspillet i Adresseavisen om storhall for hockeyfolket på Sorgenfri.

Eiendomskongen, som også er styreleder i RBK, har engasjert seg i en rekke saker med tanke på å utvikle Trondheim som by. Han liker tanken om en ny hall.

– Det er liten tvil om at man mangler hockeyflater i byen. En hall vil være kjærkommen, sier han – før han legger til:

– Jeg tror heller ikke det vil være vanskelig å få tomt til utbygging. Men problemet vil være å få tak i private investorer.

Tirsdag skriver Adresseavisen at en prosjektgruppe jobber med planer for en ny isarena på Sorgenfri, med plass til 6000 tilskuere.

Tror det blir vanskelig

Og at man håper å få med en sterk sponsor i prosjektet.

– Vi tror det er mulig, sier Espen Refseth, leder i Sør-Trøndelag hockeykrets. Han bekrefter også at det kan være aktuelt å bygge leiligheter i forbindelse med arenabyggingen.

Dette i en tid hvor det bygges stort flere steder i landet, etter at Stavanger i øyeblikket har suksess med sin storsatsing for noen år tilbake.

Den gang gikk investor Tore Christiansen hardt inn i hallprosjektet med plass til 4.500 tilskuere, og i dag er klubben Norges klart største – og går også i overskudd etter å ha tapt mye penger de første årene.

Koteng tror imidlertid ikke det vil bli enkelt å få private investorer til å kaste seg over ideen.

– Jeg tror at folk har lært av blant annet fotballen og håndballen. Man har ikke tjent penger på å gå inn som investor, sier han – og tror kommunen må inn.

Vanskelig på Sorgenfri

Kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise, sa tirsdag at man er interessert i å snakke med hockeyfamilien om halltanken.

Selv om det kan være vanskelig å få det til på Sorgenfri.

– Det er veldig spennende tanker, men det er én hake her. Det er snakk om en tomt som allerede er regulert, og som ikke har en uvesentlig verdi, sier By Rise.

Koteng har følgende å si om Sorgenfri-tomta.

– Jeg skulle aller helst sett at hele storhall-prosjektet på Øya ble flyttet til Sorgenfri. Og at hockeyfolket heller får en annen tomt. Det vil ikke være plass til begge på Sorgenfri. ​