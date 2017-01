Kowalczyk med syrlig stikk til Norge etter den russiske bragden

Saken oppdateres.

Justyna Kowalczyk hadde stor glede av at russiske Sergej Ustiugov var suveren opp monsterbakken i Val di Fiemme og innkasserte seieren i Tour de Ski søndag.

Den polske skidronningen brukte Twitter til å fortelle omverdenen hva hun mente om rennet - samtidig som hun sendte en ny bredside til norsk langrenn.

– Det er supert at noen friske vet hvordan man vinner i Alpe Cermis. PS. I hvert fall blant herrene, skriver hun på Twitter-profilen som har nærmere 20.000 følgere.

Tweeten, som er omtalt i svenske Expressen , er et tydelig et stikk til det norske langrennslandslaget.

Kowalczyk har i mange år vært kritisk til nordmennenes bruk av astmamedisin, og debatten toppet seg på mange måter i sommer.

Selv om astmamedisin ikke er ulovlig, har Kowalczyk har hele tiden vært klar i på at det bør forbys.

Vant søndag

Det er langt fra første gang polakken kommer med syrlige stikk til norsk langrenn. Hun har flere ganger vært i ordkriger med Marit Bjørgen i forbindelse med den norske profilens bruk av astmamedisiner.

Da debatten rundt medisinbruken blusset opp igjen i sommer i anledning Martin Johnsrud Sundby-saken, var hun tydelig på sitt standpunkt. Hun mente norske utøvere fikk særbehandling.

Da Therese Johaug forklarte hvorfor hun testet positivt for bruk av stoffet clostebol, var hun raskt ute på Twitter. Hun publiserte et bilde av en trofodermin-pakke, leppekremene som Johaug skal ha brukt da hun testet positivt. Til bildet skrev Kowalczyk: «Fin pakke på denne kremen». Pakken var merket med en rød ring, med teksten «DOPING» over.

33 år gamle Kowalczyk vant Tour de Ski sammenlagt hvert år mellom 2009 og 20013, men har mistet grepet om konkurransen de siste årene. Årets utgave stod hun over.

Mens verdenseliten gikk kraftanstrengelsen i monsterbakken i Alpe Cermis sønda, tok Kowalczyk seieren på 10 kilometer intervallstart i klassisk stil i Skandinavisk Cup i Lahti.